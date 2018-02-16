28 пап, которые вышли из-под контроля, и их уже не остановить

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Любой ребенок знает, что с мамой спокойно, а с папой — весело. Отцы постоянно подшучивают над нами или же с гордостью хвастаются своими проделками. За которые, как водится, часто получают от мамы. Вот очередная порция отцовского юмора.

AdMe.ru собрал для вас 28 примеров того, как могут шутить только папы и никто больше.

28. «Отец сделал селфи с голубем, я рыдаю»

27. «Папа дарит нам каждый Новый год по $ 100, в этот раз он решил сделать это по-особому»

26. «Отец купил себе дыхательную трубку только для того, чтобы спать в бассейне»

25. «Гостила у родителей и забыла манго, угадайте, кто прислал мне его по почте?»

24. Это они еще до горки не добрались, что же будет дальше?

23. «Мой пес очень не любит, когда ему стригут когти, и все время пытается сбежать. Отец нашел выход»

22. «Отец с дядей нашли парик моей сестры. Теперь они закидывают всю семью своими гламурными фото»

21. Где-то на просторах Канады

20. «Я не смог приехать домой на День благодарения в этом году. Отец просто прислал мне это фото»

19. «Нашел это фото в столе отца. В оригинальной версии он сидел на газонокосилке. Зря я показал ему, как пользоваться фотошопом»

18. «Друг забыл дома свой обед, отец-полицейский прислал ему еду в пакете для улик»

17. «Мой папа подарил племяннице открытку с текстом: „Ха-ха! Ты еще не умеешь читать, так что вряд ли поймешь этот стих, правда, он на испанском, так что я тоже его не понимаю“»

16. «Сказали отцу, что уезжаем на все выходные, но вернулись уже в субботу днем. Не думали, что застанем его в таком виде»

15. Когда жена доверила тебе погулять с ребенком, а ты сам еще не очень-то и вырос

14. «Отец назвал свой катер „Непотопляемый 2“. Что-то мне не хочется подниматься на борт»

13. «Отец редко присылает посылки, но тут мне пришел от него топор, а вместе с ним записка: „Хотел проверить, смогу ли послать его по почте. Вот деньги за беспокойство, перезвони мне, как получишь почту“»

12. «Дети посмотрели на ночь „Каролину в стране кошмаров“. Утром я разбудил их в таком виде»

11. «Отцу не понравилось, что я выбрал своим основным предметом в колледже астрономию, так что периодически он присылает мне это»

10. «Вот почему я никогда не беру отца с собой в отпуск»

9. «Получил от отца фото с подписью: „Решил добавить немного лоська своим волосам“»

8. «Вот так отец проверяет свой новый грудной катетер для химиотерапии»

7. «Каждый раз, когда мы с отцом идем в хозяйственный, он просит меня сфотографировать его с этой гигантской вилкой. Просто он любит „Американскую готику“»

6. «Утром нашел на столе 2 перевернутых стакана с водой и записку с пожеланием повеселиться как следует»

5. «Папа отправился в отпуск на Гуам. Это первое фото, которое он мне оттуда прислал»

4. «Каждый раз, когда отец приезжает в гости, он прячет в моем доме 20 баксов. Пока что это лучший тайник. Я неделю варил кофе, прежде чем заметил деньги»

3. «Получил это фото во время сессии. Отец решил показать, как хорошо, когда у тебя уже есть высшее образование»

2. «Попросила отца посидеть с моей собакой, пока я в отпуске. В первый же день он прислал мне это фото»

1. «Отец позвал меня помочь ему с ремонтом, когда я вошел на кухню — никого не было, я позвал его и тут чуть не умер от страха»