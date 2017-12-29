28 вещей, создатели которых забыли об их основной функции
В погоне за оригинальностью или по причине банальной глупости производители порой напрочь забывают об основном предназначении своих творений, и тогда на свет рождаются абсурдные и совершенно нелепые вещи.
Мы в AdMe.ru собрали для вас 28 таких маразмов, при виде которых в голове крутится только один вопрос: «Вы это серьезно?»
К черту ремни безопасности, зато открывашка всегда под рукой
«Мне нужен был синий. Отгадайте, какой я схватил»
Дети же, как напьются, вечно бьют бокалы
Нож и отвертка в одном: оригинально, креативно, бессмысленно
Элегантный способ избавиться от бесконечного клубка проводов за вашим компьютером
Если вы плохо играете в гольф, то хоть развлечетесь в поисках мячика
Этот лабиринт готовит детей к тому, что в жизни вообще мало смысла
Термос-блендер, в котором так удобно было бы отмерить необходимый объем, если бы не одно «но»
Разрядилась мышка? Все, рабочий день окончен
Всего 3 простых шага, и вы сможете разделить унитаз с вашей кошкой
Пепельница в поиске нового смысла жизни
Именно то, о чем мечтает каждая женщина: футболка, на которой кто-то другой в такой же футболке
Проектировщики этого пандуса, кажется, не очень любят людей
Официально самая ужасная игрушка в мире
Шкала роста для выбора велосипеда
Ваша футболка неуловимо напоминает сумку
Самое бессмысленное использование походного фонаря
«Если вам был нужен пандус без ступеньки, надо было сразу так и сказать»
Крышка багажника, которая накапливает воду, чтобы в случае дождя вы точно не могли им воспользоваться
Полицейская машина, которая вовсе не машина и совсем не полицейская
Краска для волос, которую так легко спутать с хлопьями
Эта горка без бортиков добавит вашим детям новых ощущений
Кажется, нам что-то этим хотят сказать
Рельефный стол, ведь не будете же вы на нем писать, в самом деле
На этой упаковке шнурков нет ни одного изображения обуви, которая бы в них нуждалась
Без надежной двери тут просто никак
Самое удачное место для датчика давления
Все, раскрасил!
А вам попадались вещи, в которых нет ни капли смысла? Поделитесь с нами своими смешными находками в комментариях.
Фото на превью dajuice32/reddit