28 вещей, создатели которых забыли об их основной функции

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В погоне за оригинальностью или по причине банальной глупости производители порой напрочь забывают об основном предназначении своих творений, и тогда на свет рождаются абсурдные и совершенно нелепые вещи. Мы в AdMe.ru собрали для вас 28 таких маразмов, при виде которых в голове крутится только один вопрос: «Вы это серьезно?»

К черту ремни безопасности, зато открывашка всегда под рукой

«Мне нужен был синий. Отгадайте, какой я схватил»

Дети же, как напьются, вечно бьют бокалы

Нож и отвертка в одном: оригинально, креативно, бессмысленно

Элегантный способ избавиться от бесконечного клубка проводов за вашим компьютером

Если вы плохо играете в гольф, то хоть развлечетесь в поисках мячика

Этот лабиринт готовит детей к тому, что в жизни вообще мало смысла

Термос-блендер, в котором так удобно было бы отмерить необходимый объем, если бы не одно «но»

Разрядилась мышка? Все, рабочий день окончен

Всего 3 простых шага, и вы сможете разделить унитаз с вашей кошкой

Пепельница в поиске нового смысла жизни

Именно то, о чем мечтает каждая женщина: футболка, на которой кто-то другой в такой же футболке

Проектировщики этого пандуса, кажется, не очень любят людей

Официально самая ужасная игрушка в мире

Шкала роста для выбора велосипеда

Ваша футболка неуловимо напоминает сумку

Самое бессмысленное использование походного фонаря

«Если вам был нужен пандус без ступеньки, надо было сразу так и сказать»

Крышка багажника, которая накапливает воду, чтобы в случае дождя вы точно не могли им воспользоваться

Полицейская машина, которая вовсе не машина и совсем не полицейская

Краска для волос, которую так легко спутать с хлопьями

Эта горка без бортиков добавит вашим детям новых ощущений

Кажется, нам что-то этим хотят сказать

Рельефный стол, ведь не будете же вы на нем писать, в самом деле

На этой упаковке шнурков нет ни одного изображения обуви, которая бы в них нуждалась

Без надежной двери тут просто никак

Самое удачное место для датчика давления

Все, раскрасил!

А вам попадались вещи, в которых нет ни капли смысла? Поделитесь с нами своими смешными находками в комментариях.