28 снимков, которые сделают даже плохой день чуточку лучше

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Не знаете, как поднять себе настроение? Холод и серость за окном не дают наслаждаться волшебной зимней порой? Тогда вам помогут добрые и теплые снимки, которые AdMe.ru с любовью подбирал для вас!

Она поделилась своим завтраком с другом

Пастух и его будущие помощники

Капибара трется об кошку. И вообще, она очень социальное животное

Этому мужчине 83, и он зарабатывает на жизнь тем, что косит газоны. Его авто вышло из строя спустя 20 лет работы, и он носил газонокосилку в руках. Один из его клиентов собрал для него деньги на новое авто в сервисе GoFundMe

«Мой брат решил искупаться с козой! Вы только посмотрите, насколько они оба счастливы»

«Сегодня мама 2 часа ехала в мой колледж только для того, чтобы привезти мне эти печеньки в виде снеговичков, которые она испекла»

Мужчина накормил оленя, который забрел в его магазин, а после — и всю его семью, которую он привел туда же

«Выбирали с мужем елку. Увидели эту — овальную, плоскую, с дырой посередине. Не смогли удержаться и забрали ее домой»

Морские котики милы сами по себе. Но целующиеся морские котики просто сделают ваш день

«Мой сын забыл свою самую любимую игрушку у дедушки на ферме. Дедушка начал присылать фоторепортажи, чтобы поднять внуку настроение»

Этот пес любит, когда хозяин держит его за лапку. Его можно погладить, но сразу после этого он пойдет к хозяину и будет протягивать ему свою лапу

«Купила для щенка большую кровать „на вырост“. Думала, что ее точно заприметит наша кошка. И посмотрите, что я обнаружила сегодня»

«Во время купания мой пес всегда выглядит как белый медведь»

Кот обожает игрушки своего размера

Вы когда-нибудь видели более счастливого морского котика?

Мой сосед заботится о перегруженных в канун Рождества курьерах

Этот далматин всегда смотрит с любовью

Когда хотел позавтракать в одиночестве, но от такой компании сложно отказаться

Вы думали, что уровень милоты ламы нельзя сделать еще выше? А как насчет костюма лобстера?

Кажется, кто-то заранее понял, что ему подарят на Рождество

«Его уволили с должности собаки-поводыря, потому что он был слишком дружелюбным. Теперь он работник службы поддержки инвалидов и мой новый лучший друг»

Просто кенгуру, который греет животик на солнышке

«Мама работает в больнице. Она решила перед Рождеством поднять настроение пациентам с помощью четвероногого друга. Ну как тут не улыбнуться?»

«Вы только посмотрите, как радуется щенок! Это стоит того, чтобы отдать ему весь ланч»

Птенец радуется тому, насколько тепло ему в новом «свитере»

Хищник, от которого мимимиметр просто зашкаливает

«Моя коллега сегодня взяла щенка на работу»

Он держит ее сумочку, пока она качается

А что всегда поднимает настроение вам? Делитесь добротой в комментариях!