28 фото от людей, которым повезло на родителей-шутников

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Посмеяться любят все, так что не думайте, что строгие и серьезные родители не знают, что такое розыгрыши. Мы в AdMe.ru сами в этом убедились и знакомим вас с людьми, которым повезло иметь родителей с отличным чувством юмора.

«Отец сводил нас в аквапарк. Нам по 24»

«Муж хотел почистить куклу дочери спиртом и случайно стер ей лицо. Чтобы исправить ситуацию, он сделал ей новые глаза, вырезав их из журнала»

Когда у родителей своеобразное чувство юмора

То ли смешная шутка, то ли отличный метод воспитания

«Заботливый» отец

«Родители узнали, что моя девушка любит пазлы. По их мнению, это смешно. 48 часов спустя»

«Открыл подарок от родителей на Рождество и увидел профессиональный объектив за $ 800. Потом понял, что это стакан за 45 центов с барахолки. Неплохо, мам, пап»

«Пожалуйста, пап...»

«Не проси устроить состязание по строительству башен из лего, если не умеешь проигрывать. Делает ли это меня плохим отцом?»

«Я хороший родитель!»

Когда попросил папу помочь с домашкой

«Мамы спародировали наше селфи на игре»

«Родители говорили, что у нас был младший брат, но он не любил мыться и превратился в гриб»

«Вчера по пути домой за мной погнались полицейские. Я испугался, остановился и увидел своего отца. Он думает, что это смешно»

А из этого папы отличный актер

«Когда мама увидела это фото, папа неделю спал на диване»

«Мама моего друга спросила, какой он хочет торт на день рождения. Он в шутку сказал: «С Иисусом на стегозавре»

Просто вручите этой маме «Оскар»!

«Папа ставит это в разных местах, чтобы напугать меня»

«Мама думает, она смешная. Папа не согласен»

«Вот так папа наряжал меня в детстве»

«Черный юмор моего отца на семейном празднике»

Мама 80-го уровня

«Я уезжаю в колледж, и мама вручила мне это со словами: „Пить алкоголь тебе можно только из этого стакана“»

«Костюм родителей на Хеллоуин»

Находчивый родитель знает, что делать, если чадо не хочет принимать лекарство

Ребенок нарисовал на стенах, но родители не растерялись

А вы думали, только дети любят розыгрыши?