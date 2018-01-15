28 неожиданных катастроф, которые могли произойти только зимой

Зима — прекрасное время года, которое у многих ассоциируется с праздниками, подарками и веселыми спортивными играми на воздухе. Но на деле оказывается, что у нее существует и обратная сторона, которая может быть не слишком радужной.

AdMe.ru собрал жизненные фотографии, на которых запечатлена вся «прелесть» этой обратной стороны зимы.

Когда унитаз прорвало зимой

Снеговик и снегоход

Просто выпало немного снега

Вот это по-настоящему сложный квест

Да, не зря поднял дворники, не примерзли

Вот так и появляются незапланированные катки

Просто забыл закрыть окно

Когда твой муж — настоящий шутник

Игра «отыщи свою машину»

Зато детям понравились сосульки!

Снег всегда знает, как попасть в дом

Утро рыбки не задалось

«Подруги забыли банку на улице»

Ох уж эти шутки коллег

Затопили соседей в сильные морозы

Ах, вот почему не работает смыв...

Когда намылился, а вода закончилась

Морозная свежесть

Хотел пойти на работу, но что-то пошло не так

Когда-нибудь видели, как зимуют аллигаторы?

Именно так аллигаторы переживают сильные морозы. Они впадают в спячку и высовывают морду из-подо льда, чтобы не задохнуться.

Когда решил посерфить зимой

Угадай по фото, какой мороз за окном

Когда тяга к знаниям сильнее мороза

Просто меч обратился в льдину

Когда зашел в туалет к Снежной королеве

Елочка не выдержала зимнего ветерка

Водопад замерз

Вот почему зимой лучше не ходить в туалет на улице

А с вами случались казусы зимой? Расскажите о них в комментариях.

Фото на превью Mymbaka / pikabu

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0 Комментарии
  • 15 января 2018
  • 7539

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