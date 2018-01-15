28 неожиданных катастроф, которые могли произойти только зимой

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Зима — прекрасное время года, которое у многих ассоциируется с праздниками, подарками и веселыми спортивными играми на воздухе. Но на деле оказывается, что у нее существует и обратная сторона, которая может быть не слишком радужной.

AdMe.ru собрал жизненные фотографии, на которых запечатлена вся «прелесть» этой обратной стороны зимы.