28 неожиданных катастроф, которые могли произойти только зимой
Зима — прекрасное время года, которое у многих ассоциируется с праздниками, подарками и веселыми спортивными играми на воздухе. Но на деле оказывается, что у нее существует и обратная сторона, которая может быть не слишком радужной.
AdMe.ru собрал жизненные фотографии, на которых запечатлена вся «прелесть» этой обратной стороны зимы.
Когда унитаз прорвало зимой
Снеговик и снегоход
Просто выпало немного снега
Вот это по-настоящему сложный квест
Да, не зря поднял дворники, не примерзли
Вот так и появляются незапланированные катки
Просто забыл закрыть окно
Когда твой муж — настоящий шутник
Игра «отыщи свою машину»
Зато детям понравились сосульки!
Снег всегда знает, как попасть в дом
Утро рыбки не задалось
«Подруги забыли банку на улице»
Ох уж эти шутки коллег
Затопили соседей в сильные морозы
Ах, вот почему не работает смыв...
Когда намылился, а вода закончилась
Морозная свежесть
Хотел пойти на работу, но что-то пошло не так
Когда-нибудь видели, как зимуют аллигаторы?
Именно так аллигаторы переживают сильные морозы. Они впадают в спячку и высовывают морду из-подо льда, чтобы не задохнуться.
Когда решил посерфить зимой
Угадай по фото, какой мороз за окном
Когда тяга к знаниям сильнее мороза
Просто меч обратился в льдину
Когда зашел в туалет к Снежной королеве
Елочка не выдержала зимнего ветерка
Водопад замерз
Вот почему зимой лучше не ходить в туалет на улице
А с вами случались казусы зимой? Расскажите о них в комментариях.
Фото на превью Mymbaka / pikabu