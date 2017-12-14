28 надписей на стене, которые дело говорят

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Мы не всегда воспринимаем всерьез то, что написано на стенах. Но иногда попадается такое, от чего на душе становится легче или сразу же хочется пойти и свернуть ближайшую гору.

AdMe.ru погрузился в пучину стрит-арта, чтобы поднять из нее на поверхность самые забавные, а иногда и поучительные граффити и просто надписи.