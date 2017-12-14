28 надписей на стене, которые дело говорят
Мы не всегда воспринимаем всерьез то, что написано на стенах. Но иногда попадается такое, от чего на душе становится легче или сразу же хочется пойти и свернуть ближайшую гору.
AdMe.ru погрузился в пучину стрит-арта, чтобы поднять из нее на поверхность самые забавные, а иногда и поучительные граффити и просто надписи.
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Пусть эти тексты мы встретили и не в книгах классиков, но многие из надписей смотрят читающему прямо в душу. Пишите, какой из отрывков зацепил вас больше всего.
Фото на превью lIS777 / pikabu