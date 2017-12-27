28 находчивых людей, чья гениальность не знает границ

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В любой ситуации мы с вами ищем самое простое и легкое решение. Так устроен наш мозг. Но иногда в логические процессы сознания без спроса врывается воображение и тогда на свет появляется нечто совсем нестандартное, но от этого не менее действенное.



AdMe.ru собрал фотографии девайсов, авторам которых по праву можно присудить титул «Король изобретательности».

Когда за окном форменное пекло, а за руль садиться надо

«Мой двоюродный брат нашел оригинальный способ зарядить свой севший телефон»

Теперь кабель зарядки никуда не денется

Когда не уверен, пойдет ли тебе бородка, а проверить хочется

«Мой папа либо жуткий лентяй, либо чертов гений»

Нужна подставка для планшета? Вот, пожалуйста

Нужна защита от солнца? Тоже не вопрос

Когда очень не хочешь платить за доставку

Если это выглядит странно, но работает, значит, это не глупо

И спина не болит, и елка не вянет

Такой сигнал водитель точно услышит. Как и, пожалуй, вообще все в радиусе пары километров

Когда попал в ДТП и уже 3 часа ждешь приезда полиции

Кто сказал, что этими штуками могут пользоваться только автомобилисты?

«Сын только что научился ходить, и теперь я его постоянно теряю. Выход найден»

Когда твои собаки любят грызть украшения, но ужасно боятся пылесоса

Кажется, это идеальный способ разметить точные отверстия под розетку

«Захотел ночью посмотреть кино, а наушников нет. Решение — поставить громкость на минимум и использовать стетоскоп»

Почему я до этого не додумался?

Нет рекламного плаката и доводчика на двери? Выход очевиден

Не работают фары? Пара фонариков и скотч — идеально

Когда арестовывать уже некого, а шторка для ванной никак не хочет держаться

Зачем тратить деньги на моющий пылесос, если есть скотч и смекалка?

Когда боишься, что твой пес убежит и потеряется, на первый план выходит изобретательность

Когда зрение подводит, а смекалка — нет

Интересно, а как она набирает СМС?

Этот парень точно нигде не пропадет

Пожалуй, о таком создатели спойлера и не думали

Когда под рукой нет иголки, но зато есть кот

Мы уже побежали хватать своих котов. Остановить нас может одно — ваши истории в комментариях.