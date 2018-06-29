27 комментариев от пользователей, которые заслуживают награду «Гении сарказма»

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В интернете существует отдельная категория пользователей — люди, которые умеют написать остроумные комментарии. Такому мастерству можно позавидовать! Но мы этого делать не будем, а просто скажем спасибо всем тем, кто ежедневно поднимает нам настроение своими перлами.