27 комментариев от пользователей, которые заслуживают награду «Гении сарказма»
В интернете существует отдельная категория пользователей — люди, которые умеют написать остроумные комментарии. Такому мастерству можно позавидовать! Но мы этого делать не будем, а просто скажем спасибо всем тем, кто ежедневно поднимает нам настроение своими перлами.
Редакция AdMe.ru собрала для вас самые крутые комментарии, которые заставят вас улыбнуться даже в самый хмурый день.
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Поделитесь вашим комментарием, оставленным на нашем сайте, который собрал больше всего положительных реакций.
Фото на превью komment.broo / vk