28 фотографий, в которых вся суть борьбы с лишними килограммами

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По статистике, 57 % женщин в 2017 году хотя бы раз пытались сесть на диету. И каждый из нас знает, что это невероятное испытание даже для самых сильных духом. Но всегда найдутся те, кто умеет относиться к похудению с юмором и неиссякаемым сарказмом.

AdMe.ru подготовил для вас подборку фото, понятных каждому, кто когда-либо худел. А для поддержки ваших сил в конце статьи мы оставили приятный бонус.

Тут и закончилась чья-то диета

Лучшая реклама года

Когда пообещал себе съесть только одну печеньку

«Любящие родители поддерживают меня во время диеты»

Меню для худеющих

Когда муж помогает тебе с диетой

Торт на день рождения для худеющих

Когда следишь за фигурой, но очень хочется газировки

Главное, это диетическая кола

Уже можно не беспокоиться о фигуре

«Я худею. Вот что купил мой сосед по комнате»

Жажда лени

«Она сказала, что мы теперь худеем и переходим с хлеба на хлебцы»

Взвесилась

Отличный выбор для худеющих

Это знак свыше!

«Родители посадили пса на диету. Вот как он теперь меня встречает»

«Я слежу за фигурой, так что возьму только один»

Когда одежда тебя немного полнит

Идеальное решение

Когда пытаешься сбросить вес

День перед диетой

«Я старательно худел в течение 29 дней, и это то, как я отношусь к чему-то вкусному»

Последний день диеты

«Я пытаюсь похудеть. Моя жена сказала: „Это все еще пицца“»

«В офисе, где все пытаются похудеть, я играю роль дьявола»

«Вот так я выгляжу, когда сажусь на диету»

Простой способ добиться идеальной фигуры

Бонус: диета начинается сегодня

И главное — помните, что к диетам нужно относиться с долей юмора. А умение подшучивать над собой только придаст вам сил.