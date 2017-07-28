28 фотографий, на которые надо смотреть каждый раз, когда хочется пожаловаться на жизнь

AdMe.ru приготовил для вас подборку фото, глядя на которые чувствуешь себя везунчиком.

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