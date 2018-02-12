26 фотографий, с которыми у вас случится любовь со второго взгляда

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Люди привыкли воспринимать окружающий мир, практически не задумываясь. Так наш мозг экономит силы и бережет энергию для действительно важной, жизненно необходимой работы. Поэтому глаза часто обманывают нас. Вот и авторы этих фотографий с первого раза не поняли, что же попало к ним в кадр.

Оптических иллюзий великое множество, и мы в AdMe.ru постарались собрать для вас самые интересные, безумные и невероятные.

Этот маленький наггетс вблизи кажется гигантской тушкой панированного цыпленка

«Казалось бы, мой преподаватель, как обычно, сидит за своим столом, но нет, это всего лишь его фотография, вставленная в дверной проем»

То ли облако приняло форму НЛО, то ли пора бежать на задний двор и строить бункер на случай нашествия пришельцев

Гнездо шершней выглядит как голова очень удивленного этим совпадением шершня

«Платье жены сделало меня похожим на сатира»

Выглядит так, будто фигуристка из последних сил пытается поднять своего партнера

Мыши, берегитесь! У котика есть рука, и он намерен ею воспользоваться

Картина маслом? Нет, отражение перевернувшегося внедорожника в воде

«Это здание выглядит так, будто у меня на компьютере стоят минимальные настройки сглаживания изображения»

А это здание будто не до конца прорисовалось

«Я держу в руках младенца дракона?»

Помесь таксы и лабрадора?

«Чуть не лишился чувств, когда увидел эти деревянные „руки“, торчащие из земли»

«Штифты в моей лодыжке похожи на гондольера из Венеции»

А сколько должно быть ушей у нормальной собаки?

«Мне кажется или внутри этого микроавтобуса обедает большая компания?»

Просто пара псов решила прокатиться с ветерком

«Этот парень настолько суров, что спокойно стоит с ногой, объятой пламенем, или я что-то не понял?»

Серьезное преимущество перед соперниками

Огромный грузовик или маленький круизный лайнер?

Просто крылатый пес хочет искупаться

«Снял кота в окне через запотевший объектив, теперь кажется, что это картина, а не фото»

«Уже 10 минут пытаюсь объяснить жене, что на нашем свадебном фото кажется, будто она сидит у меня на плечах. Она не может понять, о чем я»

Похоже, драконы все-таки существуют

«Попытался сфотографировать кузнечика на лобовом стекле, а получилось, будто гигантский жук хочет пересечь трассу»

Всем кажется, что фото сняты под разными углами, но это один и тот же снимок

Все дело в перспективе. Из-за углов и линий на фото кажется, что дороги внизу кадра должны сойтись. Но это лишь обман зрения. И вот тому доказательство.

Все больше убеждаемся, что не стоит верить своим глазам. А вот в чем мы давно уже уверены, так это в том, что у вас точно найдется история про обман зрения покруче. Ждем ваших рассказов в комментариях.