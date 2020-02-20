28 эпичных «кусь» от питомцев, которым лучше не подставлять свой бочок

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Животные не умеют с нами разговаривать, зато их укусы бывают очень красноречивыми. Так они выражают свое недовольство, любовь, игривое настроение и, конечно же, желание перекусить. А выглядит это так весело и нелепо, что хочется сразу простить своим домашним любимцам отпечаток зубов на коже.

Если настроение на нуле, то бросьте все и посмотрите на 28 милейших «кусь», которые мы в AdMe.ru тщательно для вас выбирали.

«Когда мой пес хочет внимания, то аккуратно кусает что-то из мебели, замирает и пристально смотрит в глаза. Кстати, это работает»

«Арчи, как обычно, просто хотел поиграть. Но он никак не ожидал такого поворота событий»

Внезапный «кусь» в спину

«Кусь» — это как поцелуй, только крепче

«Иногда Оую вдруг осознает, как сильно любит Мию, и кусает ее за голову»

Моржовый «кусь»

«Отомстила за то, что ее пытались выселить из однушечки»

От любви до ненависти — один «кусь»

«Мой кот покусал лепешки, я выкинула их, а он нашел мусорный мешок и прогрыз его, чтобы добраться до лепешек»

Саблезубое одеяло

Не видишь, тут занято!

«Когда мы переезжали, мой пес держал в зубах хлеб. Не ел, просто носил с собой. Так он справлялся со стрессом»

Куда такое грязное? Дай оближу сначала

Пойман с поличным

Его первый «кусь» в жизни

«Она грызет абсолютно все вокруг»

«Ее любимое занятие — сидеть на моей груди и кусать футболку»

Когда просто хотела почесать ему животик

«Кусь» романтический

«Кусь» вегетарианский

Братский «кусь»

— Простите, а ваша кошка кусается? — Нет, не кусается. Она глотает целиком!

«Чтобы заснуть, ему необходимо покусать одеяло. И так каждую ночь»

Берегитесь, «кусь» идет!

Что может быть вкуснее руки, которая тебя кормит?

Ну наконец хоть кто-то отомстил этим «шерстяным»

Не отпущу, пока не погладишь

Тактический «кусь»

Бонус: кое-кто умеет делать «кусь» взглядом

Присылайте в комментариях фотографии того, как делают «кусь» ваши питомцы. Мы уверены, что у них это получается не менее эпично.