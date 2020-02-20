28 эпичных «кусь» от питомцев, которым лучше не подставлять свой бочок
Животные не умеют с нами разговаривать, зато их укусы бывают очень красноречивыми. Так они выражают свое недовольство, любовь, игривое настроение и, конечно же, желание перекусить. А выглядит это так весело и нелепо, что хочется сразу простить своим домашним любимцам отпечаток зубов на коже.
Если настроение на нуле, то бросьте все и посмотрите на 28 милейших «кусь», которые мы в AdMe.ru тщательно для вас выбирали.
«Когда мой пес хочет внимания, то аккуратно кусает что-то из мебели, замирает и пристально смотрит в глаза. Кстати, это работает»
«Арчи, как обычно, просто хотел поиграть. Но он никак не ожидал такого поворота событий»
Внезапный «кусь» в спину
«Кусь» — это как поцелуй, только крепче
«Иногда Оую вдруг осознает, как сильно любит Мию, и кусает ее за голову»
Моржовый «кусь»
«Отомстила за то, что ее пытались выселить из однушечки»
От любви до ненависти — один «кусь»
«Мой кот покусал лепешки, я выкинула их, а он нашел мусорный мешок и прогрыз его, чтобы добраться до лепешек»
Саблезубое одеяло
Не видишь, тут занято!
«Когда мы переезжали, мой пес держал в зубах хлеб. Не ел, просто носил с собой. Так он справлялся со стрессом»
Куда такое грязное? Дай оближу сначала
Пойман с поличным
Его первый «кусь» в жизни
«Она грызет абсолютно все вокруг»
«Ее любимое занятие — сидеть на моей груди и кусать футболку»
Когда просто хотела почесать ему животик
«Кусь» романтический
«Кусь» вегетарианский
Братский «кусь»
— Простите, а ваша кошка кусается?
— Нет, не кусается. Она глотает целиком!
«Чтобы заснуть, ему необходимо покусать одеяло. И так каждую ночь»
Берегитесь, «кусь» идет!
Что может быть вкуснее руки, которая тебя кормит?
Ну наконец хоть кто-то отомстил этим «шерстяным»
Не отпущу, пока не погладишь
Тактический «кусь»
Бонус: кое-кто умеет делать «кусь» взглядом
Присылайте в комментариях фотографии того, как делают «кусь» ваши питомцы. Мы уверены, что у них это получается не менее эпично.
Фото на превью grigg / twitter