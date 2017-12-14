28 крутых соседей, которые могут сделать любой день незабываемым

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь без соседей возможна, наверное, только на необитаемом острове. И невозможно предугадать, что вырастет из отношений с ними: настоящая дружба или маленькая война. Мы в AdMe.ru собрали для вас примеры того, какими разными бывают соседские отношения.

«Соседи устроили вчера большую вечеринку. Утром они вынесли мусор и... Какого черта вообще?!»

«Я владелец собаки, живущий в районе с одними кошками. Все вокруг жаловались, что мой пес пугает их питомцев. Проблема решена»

«Соседи сделали в заборе специальный вход для своей кошки с калиткой, ковриком и дверным звонком»

«Соседская корова снова таскает доски из нашего сарая!»

Хотелось бы посмотреть ситком про этих соседей

«Наши соседи очень кропотливо помыли только свою половину ограды»

Какое многообещающее начало знакомства

«Сосед угостил целой тарелкой печенек. После того как мы их съели, на дне тарелки обнаружилась такая надпись»

Просто гигантский слон во дворе дома напротив, подумаешь!

«Пока я был на работе, парень сверху решил поменять у себя полы»

Милое добрососедство — залог спокойной жизни

Внимание! Дом находится под охраной

Как заставить детей не играть с мячом о твою стену

Соседи оставили за собой немного пугающий мусор

«Каждый год я готовлю всем соседям пирог на День Благодарения. 8 часов и 40 пирогов спустя...»

Ребята снизу повесили новую люстру

«Ребята из моего района отлично отмечают 1 апреля»

«Кто-то из соседей кормит моего кота. Надпись „Пожалуйста, не кормите меня, у меня есть дом“ не помещалась, так что...»

Как один маленький ангел может терроризировать целый дом

Ну правда, не очень красиво получилось

«Сосед подготовился к урагану. Кажется, он совсем не хочет оказаться в Изумрудном городе»

Просто микроволновка вместо почтового ящика

«Сосед был должен мне $ 288,66 за счет от ветеринара, после того как его собака напала на мою. Вот как он мне заплатил за день до того, как собирался подавать на него в суд»

«Рождественское утро, 8:40. Рядом со мной живут люди, у которых очень четкий распорядок»

Соседи, по всей видимости, отличные родители

Когда Барби и Волан-де-Морт поселились рядом

«Маленький мальчик из нашего района ходит по домам и продает самодельные метлы за $ 2. Даже демонстрирует их в действии. Фото говорит за себя...»

«Наша соседка борется с гонщиками на дороге при помощи фена»

А какие у вас отношения с соседями? Заходите ли вы к ним попить чай и поболтать о жизни или, наоборот, врываетесь посреди ночи, чтобы отобрать злополучную дрель?