28 доказательств того, что сон может настигнуть нас где угодно
Кто из нас хотя бы пару раз в жизни не уставал так сильно, что, казалось, мог уснуть сидя, стоя, боком — словом, в любой позе и в любом месте? Герои этой статьи на себе почувствовали, что если сильно хочется спать, то ничто не сможет им помешать.
AdMe.ru выбрал 28 самых эпичных сонь, которые точно знают толк в удобном отдыхе.
«Вот так девушка, которая сидела передо мной, уснула во время полета»
100%-я защита от света и сон как у младенца обеспечены
Кажется, этот малыш знает толк в комфорте
«Он просто упал на пол и уснул»
Лучшая подушка — лицо хозяина
Когда выставка затянулась, а ты не можешь просто взять и уйти
«Собака уснула под подушкой дочери, едва не вызвав у меня сердечный приступ»
Когда наконец находишь идеальное место для своего животика
«Он уснул, просто пытаясь встать с кровати»
«Съел цветок и решил вздремнуть на месте „преступления“»
Когда уснул в необычной позе, а твои друзья любят искусство и фотошоп
«Они просто синхронно отключились в необычных позах»
Когда пришла на очень «веселый» матч
Но спать в общественных местах не всегда безопасно
«Жена была слишком занята, чтобы поиграть с нашей собакой. Та долго смотрела в окно, пока не уснула вот так»
Когда знаешь, что можешь заснуть где угодно, — приходится выкручиваться
Когда считать овец — твоя прямая обязанность
«Мама сказала ему выйти из машины, но не сказала, что надо проснуться»
Когда ты настолько хороший мальчик, что улыбаешься даже во сне
Кажется, и «второй пилот» уснул
Когда выгнали с хозяйского дивана, а кошачья кроватка слишком тесная для твоей царской особы
Каждому после шопинга в ТЦ хочется сделать так же
«Выглядит устрашающе, но она просто заснула в такой позе»
«Эти девушки зашли в метро, сели и почти синхронно задремали»
Когда призадумался и сам не заметил, как заснул
Места знать надо!
«Сестра сказала моему сыну вставать с кровати и собираться в школу. Он встал, но потом просто взял подушку и уснул на полу»
Рядом с таким другом и спится слаще
А вам удавалось сфотографировать кого-то, кто уснул в необычном месте или в неожиданной позе? Или, может, вы сами становились героями таких снимков?