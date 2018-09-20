28 доказательств того, что сон может настигнуть нас где угодно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто из нас хотя бы пару раз в жизни не уставал так сильно, что, казалось, мог уснуть сидя, стоя, боком — словом, в любой позе и в любом месте? Герои этой статьи на себе почувствовали, что если сильно хочется спать, то ничто не сможет им помешать.

AdMe.ru выбрал 28 самых эпичных сонь, которые точно знают толк в удобном отдыхе.

«Вот так девушка, которая сидела передо мной, уснула во время полета»

100%-я защита от света и сон как у младенца обеспечены

Кажется, этот малыш знает толк в комфорте

«Он просто упал на пол и уснул»

Лучшая подушка — лицо хозяина

Когда выставка затянулась, а ты не можешь просто взять и уйти

«Собака уснула под подушкой дочери, едва не вызвав у меня сердечный приступ»

Когда наконец находишь идеальное место для своего животика

«Он уснул, просто пытаясь встать с кровати»

«Съел цветок и решил вздремнуть на месте „преступления“»

Когда уснул в необычной позе, а твои друзья любят искусство и фотошоп

«Они просто синхронно отключились в необычных позах»

Когда пришла на очень «веселый» матч

Но спать в общественных местах не всегда безопасно

«Жена была слишком занята, чтобы поиграть с нашей собакой. Та долго смотрела в окно, пока не уснула вот так»

Когда знаешь, что можешь заснуть где угодно, — приходится выкручиваться

Когда считать овец — твоя прямая обязанность

«Мама сказала ему выйти из машины, но не сказала, что надо проснуться»

Когда ты настолько хороший мальчик, что улыбаешься даже во сне

Кажется, и «второй пилот» уснул

Когда выгнали с хозяйского дивана, а кошачья кроватка слишком тесная для твоей царской особы

Каждому после шопинга в ТЦ хочется сделать так же

«Выглядит устрашающе, но она просто заснула в такой позе»

«Эти девушки зашли в метро, сели и почти синхронно задремали»

Когда призадумался и сам не заметил, как заснул

Места знать надо!

«Сестра сказала моему сыну вставать с кровати и собираться в школу. Он встал, но потом просто взял подушку и уснул на полу»

Рядом с таким другом и спится слаще