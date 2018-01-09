28 детей, которые заставили своих родителей гордиться собой

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Родители — это те люди, которые всегда поддержат, несмотря ни на что, и помогают детям в любых начинаниях. AdMe.ru подобрал 28 примеров, когда дети не остались в стороне и сделали все, чтобы заставить своих родителей гордиться собой.

Рядового Говарда Урбана поздравляет его отец, сержант-майор Говард Урбан, на церемонии выпуска в Форт-Беннинг

Гордый дедушка преодолел 2 000 миль, чтобы попасть на выпускной внучки

«С детства мечтал пойти по папиным стопам. И моя мечта сбылась!»

«Сын занял 4-е место в забеге, потому что вместо того, чтобы бежать к финишу, он прибежал обнять меня. И я им горжусь!»

«Такая же, как моя мама... 1994-й и 2017-й»

«8 лет назад моего отца депортировали в Нигерию. Сегодня он смог разделить со мной такой важный этап моей жизни — выпускной!»

«Моя дочь попросила на день рождения собрать еду и отнести ее голодным людям. Вот результат»

Отец тяжело работал сборщиком мусора, чтобы оплатить образование сына. И тот успешно закончил обучение

Отец с гордостью смотрит на сына, который и сам уже стал папой

По стопам отца: слева — 1975 год, справа — 2012-й

Сын заботится о своей матери

«Первый улов сына. Он сказал, что это подарок на День отца, и я очень этим горжусь»

Он стал самым активным читателем книг, написанных шрифтом Брайля, в своей школе, удвоив предыдущий рекорд

«Наш 8-летний сын подготовил нам пакеты с подарками, и вот что в них было»

Дочь пошла по стопам отца и стала полицейским, даже работает в том же участке. Такой подарок она сделала папе на Рождество

«Прошли все экзамены и официально получили гражданство в Америке с мамой»

Джастин Трюдо копирует своего отца

Он не мог голосовать до тех пор, пока не был принят закон о правах голоса. В этом году он проголосовал за свою дочь, которая стала первой чернокожей женщиной, избранной в мэрию

«Моя 12-летняя дочь нарисовала мой портрет и поместила его на чашку. Отличный подарок на День отца»

«Мама и папа учат меня кататься на лыжах»

Моменты гордости для отца

Когда сын разделяет увлечения отца, то можно и галактику завоевать

«Сегодня дети сделали завтрак для меня»

«Важный день для моей 4-летней дочки»

«Дочь украсила шахматы своими руками, чтобы сделать подарок, и сыграла со мной свою первую партию»

Уроки из детства не прошли даром

«На День отца я постарался воссоздать фото папы, когда ему было около 25 лет»

Бонус: не только дети могут стать поводом для гордости

«Родители вместе вернулись в колледж, и на днях у них был выпускной!»

А у вас были случаи, когда вы заставили своих родителей гордиться и сиять от счастья? Поделитесь своими историями в комментариях!