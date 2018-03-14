28 человек поделились фотографиями событий, которые разделили их жизнь на «до» и «после»

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Есть в жизни по-настоящему яркие события, которые остаются в памяти навсегда. Такие моменты следует особенно ценить. Но еще лучше, когда их удается запечатлеть на фото.

AdMe.ru собрал лучшие снимки самых важных мгновений в чьей-то жизни.

«Я встретил этих женщин в самолете. Мы поделились музыкой, пообщались, и это лучший полет, который у меня когда-либо был»

«Наконец вышла на улицу после нескольких недель тяжелой депрессии»

«Это моя мама и ее первая проданная скульптура»

«Мой ребенок спросил, можем ли мы создать книжный клуб, где будем собираться и обсуждать книги. Сегодня состоялась первая встреча клуба»

«Мы познакомились 5 лет назад в интернете и сегодня наконец встретились. Я готов был умереть от радости!»

«После нескольких месяцев ожидания мой парень вернулся, и мы наконец поженились!»

«Я исполнил детскую мечту любого мальчишки — почувствовал себя пожарным, когда тушил соседский дом до приезда профессионалов»

«Мы с братом нашли фиксатор превышения скорости и пытались превысить лимит»

«Девушка сделала мне подарок — возможность войти в вольер в зоопарке к красной панде, покормить ее и погладить. Это лучший день в моей жизни!»

Лучший подарок в мире

«В Новый год мой лучший друг получил почку, которую ждал 18 лет. Сегодня он вернулся домой»

«Я только что выиграл MacBook Air за $ 1»

«Сегодня 4 года, как я не принимаю наркотики. Теперь у меня есть работа, дом, невеста и собака. Эта борьба стоила того!»

«Я прокатился с водителем Uber, у которого самый высокий рейтинг в Нью-Йорке. Он говорит на 4 языках, учится в колледже и отвез к месту назначения уже больше 10 000 человек»

«Только что закончился мой последний курс химиотерапии! От диагноза „рак груди“ 4-й стадии до ремиссии через 4 месяца»

«Встретил его в магазине и попросил разрешения сделать фото»

«Это полиомиелит. Вакцинируйтесь».

Пес в лечебнице, после того как спас 16-летнего хозяина от грабителей

«Первый раз увидела снег! Такие моменты особенно ценны, когда вы — ребенок»

Слепой парень знакомится со своей новой кошкой

«Мой 98-летний дедушка впервые пользуется компьютером»

«Купил кактус 15 лет назад. Сегодня он зацвел»

«Я живу в Мексике, и сегодня в нашем городе впервые за 20 лет выпал снег»

«Мой папа слепой. На выходных он познакомился с моей новой собакой и с тех пор постоянно о ней говорит»

«С первого дня детского сада до переезда в колледж папа всегда был рядом»

«После 3 месяцев лечения моя жена наконец закончила химиотерапию! Я так горжусь ею (собаки тоже гордятся)!»

«В молодости мой отец летал на истребителе, был полковником ВВС и 25 лет летал с авиакомпаниями Northwest/ Delta. Сегодня ему исполнилось 65 лет. Это его последний рейс»

«Сегодня видел парня, который делал предложение девушке на катке в Чикаго»

«Первое пиво моего отца после завершения 40-летней карьеры. Теперь он в отставке на заслуженном отдыхе»

А какие события из вашей жизни запомнились вам больше всего?