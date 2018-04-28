28 человек, которые обратились за помощью в интернет и получили по заслугам
Интернет существенно расширил не только наши возможности пообщаться с незнакомыми людьми, но и получить бесценный совет на любые случаи жизни. И порой даже если мы его не просили.
AdMe.ru собрал самые эпичные примеры комментариев с просторов всемирной сети.
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А какие феерические комментарии попадались вам?
Фото на превью Valenstein/pikabu