28 человек, которые обратились за помощью в интернет и получили по заслугам

Интернет существенно расширил не только наши возможности пообщаться с незнакомыми людьми, но и получить бесценный совет на любые случаи жизни. И порой даже если мы его не просили.

AdMe.ru собрал самые эпичные примеры комментариев с просторов всемирной сети.

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А какие феерические комментарии попадались вам?

Фото на превью Valenstein/pikabu

24 На склад!
5 Комментарии
  • 28 апреля 2018
  • 5
  • 20413

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