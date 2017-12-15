28 человек, которые никогда не остаются в проигрыше
С нами в жизни иногда случаются неприятности. Мелкие и не очень. И есть такие люди, которые из любой передряги умудряются выходить победителями, да так легко, что окружающим только и остается, что восклицать: «Как же мы до этого не додумались!»
AdMe.ru собрал фото, герои которых настолько находчивы, насколько и гениальны.
28. Когда захотелось прилечь, а кровати рядом нет
27. Немного терпения — и воду можно не заказывать
26. Завалило снегом дом? Не беда — можно сэкономить на электричестве для мини-бара
25. Сломанный душ студенту не помеха. Бутылка и изолента — идеально
24. Раз, и руки свободны
23. Пожалуй, лучшая фигура из лего. И под ногами не валяется, и пользу приносит
22. «Наушники сестре были нужны больше, я взамен получил это»
21. За окном буря? Зато какая аэродинамика!
20. Заставили сидеть дома? Сделай свой собственный 3D-кинотеатр — и день спасен
19. Не нашлось стремянки повыше, зато автокран всегда под рукой
18. До автомастерской добраться можно и так
17. А так даже удобнее
16. Когда ремонт нужно закончить еще вчера, на первый план выходят находчивость и бесстрашие
15. Пять колес точно лучше четырех
14. Когда в СМС важно каждое слово, а твой хорошо видящий друг решил отдохнуть
13. Вместо тысячи слов
12. Кажется, этот малыш только что изобрел новый способ освободить руки от планшета
11. Та-да!
10. И ведь не поспоришь — зеленый
9. Вроде и уроки все еще учишь и к холодильнику за сладостями сбегать можешь
8. Когда нужно смешать коктейль, но дорога каждая секунда
7. Одна проблема: когда коктейль закончится — все равно придется вставать
6. Когда сушил на окне рубашку с ключами от квартиры в кармане, а ветер был против
5. И шея теперь не затекает
4. Одному мешает свет, другому нужна подушка — выход очевиден
3. Сколько понадобилось трубочек — считаем до сих пор
2. Когда на улице дождь, а сапог нет
1. С такой шпаргалкой по атомной физике преподаватель точно поверит, что учебник ты прочитал
Уверены, что и вы не раз блестяще выкручивались из чертовски сложных ситуаций. С интересом ждем ваших историй.
Фото на превью ShadowBun / imgur