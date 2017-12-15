28 человек, которые никогда не остаются в проигрыше

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С нами в жизни иногда случаются неприятности. Мелкие и не очень. И есть такие люди, которые из любой передряги умудряются выходить победителями, да так легко, что окружающим только и остается, что восклицать: «Как же мы до этого не додумались!» AdMe.ru собрал фото, герои которых настолько находчивы, насколько и гениальны.

28. Когда захотелось прилечь, а кровати рядом нет

27. Немного терпения — и воду можно не заказывать

26. Завалило снегом дом? Не беда — можно сэкономить на электричестве для мини-бара

25. Сломанный душ студенту не помеха. Бутылка и изолента — идеально

24. Раз, и руки свободны

23. Пожалуй, лучшая фигура из лего. И под ногами не валяется, и пользу приносит

22. «Наушники сестре были нужны больше, я взамен получил это»

21. За окном буря? Зато какая аэродинамика!

20. Заставили сидеть дома? Сделай свой собственный 3D-кинотеатр — и день спасен

19. Не нашлось стремянки повыше, зато автокран всегда под рукой

18. До автомастерской добраться можно и так

17. А так даже удобнее

16. Когда ремонт нужно закончить еще вчера, на первый план выходят находчивость и бесстрашие

15. Пять колес точно лучше четырех

14. Когда в СМС важно каждое слово, а твой хорошо видящий друг решил отдохнуть

13. Вместо тысячи слов

12. Кажется, этот малыш только что изобрел новый способ освободить руки от планшета

11. Та-да!

10. И ведь не поспоришь — зеленый

9. Вроде и уроки все еще учишь и к холодильнику за сладостями сбегать можешь

8. Когда нужно смешать коктейль, но дорога каждая секунда

7. Одна проблема: когда коктейль закончится — все равно придется вставать

6. Когда сушил на окне рубашку с ключами от квартиры в кармане, а ветер был против

5. И шея теперь не затекает

4. Одному мешает свет, другому нужна подушка — выход очевиден

3. Сколько понадобилось трубочек — считаем до сих пор

2. Когда на улице дождь, а сапог нет

1. С такой шпаргалкой по атомной физике преподаватель точно поверит, что учебник ты прочитал

Уверены, что и вы не раз блестяще выкручивались из чертовски сложных ситуаций. С интересом ждем ваших историй.