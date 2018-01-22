28 человек, достойных звания «гений черного юмора»

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Чувство юмора — это отлично, даже когда оно немного выплескивается за рамки разумного.

AdMe.ru собрал лучшие шутки от настоящих гениев черного юмора, которые позабавят вас.