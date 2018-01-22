28 человек, достойных звания «гений черного юмора»
Чувство юмора — это отлично, даже когда оно немного выплескивается за рамки разумного.
AdMe.ru собрал лучшие шутки от настоящих гениев черного юмора, которые позабавят вас.
Очень циничные продавцы
Идея на случай зомби-апокалипсиса
«Увидел это в магазине для художников»
Жестокая самоирония
Надпись на торте: «На один год ближе к смерти»
Дайте премию этому дизайнеру
Ох уж эти комментарии...
Когда твой юмор темнее черной дыры
Не удержался от шутки
«Мой дядя сломал себе ногу, говорит, что не больно»
Настоящая любовь бесценна
Это же очевидное решение!
Зато правда
Желание ребенка — закон
Вместо печенек с предсказаниями
Косплей с черным юмором
Странная попытка создать веселую открытку
Кто-то очень добрый это дописал
Еще щупалец не хватает
Жестокие ответы на простые вопросы
Оправдания вышли на новый уровень
Пожалуй, не буду ходить через кладбища
А ведь он чертовски прав
При аварии — веселитесь!
Хм, а это мысль...
Когда в каждом видишь пирата
Тот, кто додумался нарисовать эту выравнивающуюся линию на дверях больницы, обладал очень черным чувством юмора
Отличный способ эвакуации для инвалидов
А какие примеры великолепного черного юмора встречались вам? Делитесь похожими шутками в комментариях.
Фото на превью oragul/pikabu