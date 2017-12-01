28 человек, чей яркий образ теперь будет преследовать вас целую неделю

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Сейчас очень сложно кого-то удивить. Яркий макияж или броский гардероб вряд ли привлекут очень много внимания. Но есть люди, которые умеют впечатлить так, что потом о них сложно забыть. AdMe.ru собрал 28 фото людей, которые точно знают, как обратить на себя внимание.

«Сын моей двоюродной сестры на весенних каникулах. Она решила взять его с собой на работу, и он надел свой костюм Годзиллы»

Все осуждали этого мужчину в автобусе за его наряд. А дочка просто сказала: «Я люблю своего папочку»

В последний день старшей школы этот парень надел тот же костюм, что и в первый день в детском саду

«В первый раз я увидел сводного брата после того, как он напился. Думаю, я оставил хорошее впечатление»

«Мой брат пришел в роддом в этом костюме, потому что хотел произвести первое впечатление на племянника»

«До первого дня моей старшей школы всего час, машинка для стрижки сломалась. Отличное первое впечатление...»

Парень выбежал в этом костюме на поле во время матча

«Друг сделал себе костюм из цепей»

Купальник, который впечатлит всех на пляже

«Выпускной костюм, который сделала мне мама. Я сражу всех наповал»

«Сфотографировалась с девушкой в костюме русалки на пляже. Хотя... это может быть и настоящая русалка»

«В заказе попросил, чтобы корм для котят доставил кто-то в костюме пингвина»

«Собираюсь пойти завтра на работу в этом»

«Директор нашей группы проиграл пари, и теперь ему нужно носить этот костюм»

И смешно, и гениально, и запоминается

Ребенок захотел быть астронавтом в IKEA, и мама предложила отличные варианты костюмов

— У вас неотразимый костюм! — Ну я бы с этим поспорил

Действительно незабываемое первое впечатление

Весь костюм в пакменах!

Этот парень пробежал марафон в 11-килограммовом костюме носорога и заработал $ 5 500 на их спасение

Когда чувство собственного достоинства зашкаливает

Иногда хочется разнообразия в домашней одежде

«Начальник сказал нам с коллегой носить эти костюмы весь день»

«Я бы носил такую шляпу всегда, если бы мог не пугать этим людей»

Ее папа сказал, что она может делать такие прически, какие захочет

Гигантская голова кота — идеальный look на каждый день

«Каждый год на Рождество мой брат дарит мне это»

Он заказал себе пиццу, пока сидел в очереди

А вы встречали людей, которые умеют так ошеломляюще впечатлять? Расскажите в комментариях!