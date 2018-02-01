28 человек, которые еще долго будут помнить свои покупки в интернете

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Согласно статистике, 84 % интернет-пользователей в прошлом году хоть раз совершили покупку в интернете. И это неудивительно, ведь онлайн-шопинг — это удобно, а порой еще и выгодно. Но иногда в итоге приходит не совсем то, что вы заказывали. Или даже совсем не то.

AdMe.ru собрал лучшие примеры жестоких, но смешных разочарований от шопинга на просторах сети.

«Я не это хотела!»

«Пришли мои джинсы. Интересно, это шутка такая?»

Обманчивый контейнер для еды

Продавец обещал «огромного» медведя

Страшно представить, что у него было за приключение

Удивительная схожесть

«Да, я очень доволен заказом»

«Вот как много разочарования я получил за $ 90»

Дизайнерская вещица

Спасибо большое, Китай

«О да, я выгляжу в нем отлично»

Реальность бывает очень жестокой

Ну просто изумительный букет из шариков

«Я заказал кота-Будду, а пришел Шива. Видимо, Amazon не видит разницы»

Главное — мех есть

Г — гость

Когда заказал посуду на AliExpress

Что ж, это было маленькое разочарование

«Заказал костюм на AliExpress. Пришел немного не такой. Друзья говорят, что я в нем милый»

«Вообще-то, дочка хотела шарик в виде медвежонка, а не в виде толстого кролика»

Спасибо за воспоминания

Пазл назывался «Под водой»

Минни-Маус уже не та

«Заказал милую подушку онлайн»

«Вот что может случиться, если вы покупаете альпака через интернет»

Кажется, котик сбежал

Прическа не оправдала ожиданий

«Я заказала стул в спальню, и вот что пришло»

А у вас бывали случаи, когда онлайн-шопинг заканчивался разочарованием? Делитесь своими историями и фото в комментариях.