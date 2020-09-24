27 твитов от людей, чьи жизненные наблюдения бьют не в бровь, а в глаз
О некоторых твитах порой так и хочется раструбить на весь интернет. Ведь они не просто кладезь житейской мудрости и неисчерпаемый источник позитива, а иногда еще и повод для философских раздумий.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые умеют так точно подметить что-то о нашей жизни, что лучше и не скажешь. И конечно же, этими наблюдениями просто нельзя не поделиться.
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Какой пункт, по-вашему, попал в самое яблочко?
Фото на превью ExpoVit / Pikabu