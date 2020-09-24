27 твитов от людей, чьи жизненные наблюдения бьют не в бровь, а в глаз

О некоторых твитах порой так и хочется раструбить на весь интернет. Ведь они не просто кладезь житейской мудрости и неисчерпаемый источник позитива, а иногда еще и повод для философских раздумий.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые умеют так точно подметить что-то о нашей жизни, что лучше и не скажешь. И конечно же, этими наблюдениями просто нельзя не поделиться.