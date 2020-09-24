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27 твитов от людей, чьи жизненные наблюдения бьют не в бровь, а в глаз

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О некоторых твитах порой так и хочется раструбить на весь интернет. Ведь они не просто кладезь житейской мудрости и неисчерпаемый источник позитива, а иногда еще и повод для философских раздумий.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые умеют так точно подметить что-то о нашей жизни, что лучше и не скажешь. И конечно же, этими наблюдениями просто нельзя не поделиться.

1.

© ExpoVit / Pikabu

2.

© beautifulg**no / Twitter

3.

© CryptographerVast964 / Reddit, © 5seconds / Depositphotos, © Demanna / Depositphotos

4.

© so_mad_so_funny / Twitter

5.

© st_grotesque / Twitter

6.

© Livotovas / Twitter

7.

© The Simpsons / 20th Century Fox Animation, © -LittleMissSarah- / Reddit

8.

© demyanam1 / Twitter

9.

© jojoseoyo / Twitter

10.

© kriskiss21 / Twitter

11.

© Kiselimba / Twitter

12.

© polovinapolovin / Twitter

13.

© GillChalmers / Twitter

14.

© Doaud_ / Twitter

15.

© TailsFx / Reddit, © tommasolizzul / Depositphotos

16.

© mdmarylin / Twitter

17.

© AAVELENET / Twitter

18.

© Livotovas / Twitter

19.

© saut333 / Twitter

20.

© wwickedd / Reddit, © Once Upon a Time... in Hollywood / Sony Pictures Entertainment (SPE)

21.

© humortranslate / Twitter

22.

© antilashden / Twitter

23.

© amazingcalf / Twitter

24.

© HeIIoSidney96 / Twitter, © HeIIoSidney96 / Twitter

25.

© avelbo / Twitter

26.

© sarahmaloneyxx / Twitter

27.

© E_StewartLittle / Twitter

Какой пункт, по-вашему, попал в самое яблочко?

Фото на превью ExpoVit / Pikabu
6433323
9k