27 сумасшедших снимков, от которых голова кругом

В мире есть отдельная категория людей, которым никогда не хватает экстрима. Они прыгают с парашютом, карабкаются в горы и даже взбираются на высотки в разных городах для впечатляющих селфи.

AdMe.ru подобрал для вас 27 фото, от которых земля уходит из-под ног!

Гипнотизирующий вид на Гонконг

Норвегия — это отдельный удивительный мир

Ошеломляющий вид на ночной город в Украине

Тропа Хайку в США, которую еще называют «лестницей в небеса»

На верхушке подъемного крана

Полет над поселком Олюдениз в Турции

Скайдайвинг на Гавайях

В прыжке над Испанией

Над водопадом Маврикия

Экстремальная прогулка на острове Оаху на Гавайях

Экстремальный подъем в Хобарте (Австралия)

Над Нью-Йорком с высоты птичьего полета

На скалах пляжа Кала са Нау в Испании

Прогулка над Эквадором

Удивительные виды с Висячей скалы в Австралии

Над пляжем городка Порто-Кристо в Испании

Слэклайн в Сквамише (Канада)

На одной из семи сталинских высоток в Москве

Ошеломляющий вид на город Нанкин в Китае

Над островом Гуадалупе

Экстремальное свидание в городке Шэньчжэнь (Китай)

Головокружительный слэклайн на скалах Австралии

Прыжок с горы Веллингтон в Австралии

«Сфотографируй меня на фоне Италии»

Виды с воздушного шара над Кападокией в Турции

Подъем на скалистые берега у океана

Над лесами Франции

А какие самые экстремальные фото вам доводилось видеть? Делитесь в комментариях!

Фото на превью Jaffz / Reddit

5 На склад!
6 Комментарии
  • 28 декабря 2017
  • 6
  • 6180

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