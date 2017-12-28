27 сумасшедших снимков, от которых голова кругом

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире есть отдельная категория людей, которым никогда не хватает экстрима. Они прыгают с парашютом, карабкаются в горы и даже взбираются на высотки в разных городах для впечатляющих селфи.

AdMe.ru подобрал для вас 27 фото, от которых земля уходит из-под ног!