27 сумасшедших снимков, от которых голова кругом
В мире есть отдельная категория людей, которым никогда не хватает экстрима. Они прыгают с парашютом, карабкаются в горы и даже взбираются на высотки в разных городах для впечатляющих селфи.
AdMe.ru подобрал для вас 27 фото, от которых земля уходит из-под ног!
Гипнотизирующий вид на Гонконг
Норвегия — это отдельный удивительный мир
Ошеломляющий вид на ночной город в Украине
Тропа Хайку в США, которую еще называют «лестницей в небеса»
На верхушке подъемного крана
Полет над поселком Олюдениз в Турции
Скайдайвинг на Гавайях
В прыжке над Испанией
Над водопадом Маврикия
Экстремальная прогулка на острове Оаху на Гавайях
Экстремальный подъем в Хобарте (Австралия)
Над Нью-Йорком с высоты птичьего полета
На скалах пляжа Кала са Нау в Испании
Прогулка над Эквадором
Удивительные виды с Висячей скалы в Австралии
Над пляжем городка Порто-Кристо в Испании
Слэклайн в Сквамише (Канада)
На одной из семи сталинских высоток в Москве
Ошеломляющий вид на город Нанкин в Китае
Над островом Гуадалупе
Экстремальное свидание в городке Шэньчжэнь (Китай)
Головокружительный слэклайн на скалах Австралии
Прыжок с горы Веллингтон в Австралии
«Сфотографируй меня на фоне Италии»
Виды с воздушного шара над Кападокией в Турции
Подъем на скалистые берега у океана
Над лесами Франции
А какие самые экстремальные фото вам доводилось видеть? Делитесь в комментариях!
Фото на превью Jaffz / Reddit