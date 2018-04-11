27 соседей, которым впору открывать представительство ада у себя дома

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«Жизнь дана нам только раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было скучно соседям» — кажется, некоторые люди действительно приняли это высказывание за жизненный девиз, иначе как объяснить то, что порой происходит в наших с вами домах? Интернет-пользователи без устали рассказывают о своих соседях, и это временами не только смешно, но даже страшно.

AdMe.ru предлагает вам подборку из 27 фотографий о том, что быть хорошим соседом — целая наука, и некоторым ее не постичь никогда. А в конце вас ждет бонус о том, что могут делать ваши соседи, думая, что вы об этом не узнаете.

Быть соседями не значит быть друзьями

И почему соседи никогда не радуются квадрокоптерам?

Верните полки, дамочка!

«У соседей украли рождественских оленей, стоящих у дома. Они заменили их на фотки грабителей»

«Сосед прострелил мою стену. Пуля прошла через две двери»

Интересно, а скидку соседям он сделает?

«К такому жизнь меня точно не готовила!»

«Соседи выставляют незавязанные пакеты с мусором за дверь и не выбрасывают, пока остальные не начинают жаловаться»

«Косил газон у пожилых соседей. Люди, живущие слева от них, косили на следующий день и накидали траву на границу участка. Я официально зол!»

«Сосед попросил приглядеть за его котом, пока он в отъезде. Он поит котика из такой миски. Ненавижу соседа»

Соседи всегда очень прозорливы

«Так мой отец борется со склочным соседом, который постоянно докладывает городскому совету, когда кто-нибудь что-то делает на своем участке»

«Ларри, у меня есть разрешение № 4935».

«Что мои соседи будут слушать сегодня?»

«Сосед сказал, что вызовет полицию, если я запущу фейерверк после 23:00. Вызов принят!»

«Соседка жаловалась, что ей не нравится мой новый грузовик. Я обещал убрать его с глаз долой. И спрятал за деревом»

«75-летний сосед связал для моего мужа эту шапку. Стоит переживать?»

Главное в соседстве — бдительность

«Мой сосед даст фору любому патриоту»

«Увидел посылку, которую принесли соседу. Фантазия моя, остановись!»

«В 2:30 ночи пьяная соседка кинула мыло на мой балкон. Я вырезал ей ответ и бросил»

«Хороший бросок, стерва».

«Соседи выкинули елку из окна. Видимо, главное, чтобы дерево больше не находилось в квартире»

Зато перфекционисты будут рады ровным линиям...

А какие методы устрашения знаете вы?

«Пьяный сосед косил газон вчера в 21:00»

«Пока нас не было дома, люди, которые строят дом по соседству, снесли без спроса наш забор!»

«У нас с соседом разное отношение к гостям»

«Уходите» / «Добро пожаловать».

«Соседи сказали, что будут снимать фильм. Мне кажется, это не то, о чем я думал»

Бонус: а этот сосед без стеснения устроил безумные гонки по чужому двору, думая, что об этом никто не узнает

А какие финты выкидывают ваши соседи и как вы с ними уживаетесь?