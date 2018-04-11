27 соседей, которым впору открывать представительство ада у себя дома
«Жизнь дана нам только раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было скучно соседям» — кажется, некоторые люди действительно приняли это высказывание за жизненный девиз, иначе как объяснить то, что порой происходит в наших с вами домах? Интернет-пользователи без устали рассказывают о своих соседях, и это временами не только смешно, но даже страшно.
AdMe.ru предлагает вам подборку из 27 фотографий о том, что быть хорошим соседом — целая наука, и некоторым ее не постичь никогда. А в конце вас ждет бонус о том, что могут делать ваши соседи, думая, что вы об этом не узнаете.
Быть соседями не значит быть друзьями
И почему соседи никогда не радуются квадрокоптерам?
Верните полки, дамочка!
«У соседей украли рождественских оленей, стоящих у дома. Они заменили их на фотки грабителей»
«Сосед прострелил мою стену. Пуля прошла через две двери»
Интересно, а скидку соседям он сделает?
«К такому жизнь меня точно не готовила!»
«Соседи выставляют незавязанные пакеты с мусором за дверь и не выбрасывают, пока остальные не начинают жаловаться»
«Косил газон у пожилых соседей. Люди, живущие слева от них, косили на следующий день и накидали траву на границу участка. Я официально зол!»
«Сосед попросил приглядеть за его котом, пока он в отъезде. Он поит котика из такой миски. Ненавижу соседа»
Соседи всегда очень прозорливы
«Так мой отец борется со склочным соседом, который постоянно докладывает городскому совету, когда кто-нибудь что-то делает на своем участке»
«Ларри, у меня есть разрешение № 4935».
«Что мои соседи будут слушать сегодня?»
«Сосед сказал, что вызовет полицию, если я запущу фейерверк после 23:00. Вызов принят!»
«Соседка жаловалась, что ей не нравится мой новый грузовик. Я обещал убрать его с глаз долой. И спрятал за деревом»
«75-летний сосед связал для моего мужа эту шапку. Стоит переживать?»
Главное в соседстве — бдительность
«Мой сосед даст фору любому патриоту»
«Увидел посылку, которую принесли соседу. Фантазия моя, остановись!»
«В 2:30 ночи пьяная соседка кинула мыло на мой балкон. Я вырезал ей ответ и бросил»
«Хороший бросок, стерва».
«Соседи выкинули елку из окна. Видимо, главное, чтобы дерево больше не находилось в квартире»
Зато перфекционисты будут рады ровным линиям...
А какие методы устрашения знаете вы?
«Пьяный сосед косил газон вчера в 21:00»
«Пока нас не было дома, люди, которые строят дом по соседству, снесли без спроса наш забор!»
«У нас с соседом разное отношение к гостям»
«Уходите» / «Добро пожаловать».
«Соседи сказали, что будут снимать фильм. Мне кажется, это не то, о чем я думал»
Бонус: а этот сосед без стеснения устроил безумные гонки по чужому двору, думая, что об этом никто не узнает
А какие финты выкидывают ваши соседи и как вы с ними уживаетесь?
Фото на превью Whitlow14 / reddit