27 снимков без капли фотошопа, которые заставят вас усомниться в их реальности

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Мы настолько привыкли к обработке снимков в фотошопе, что невольно приписываем все удивительное, что видим на фотографиях, результатам работы в этой программе. А ведь часто талантливые фотографы умудряются сделать невероятные фото без какой-либо сложной обработки. AdMe.ru собрал для вас примеры уникальных кадров, получившихся благодаря одаренности и упорству фотографа, техническим возможностям камеры и, конечно, счастливому случаю.

Девушка в костюме черно-белого Санты

Когда дерево упало просто идеально

Так уезжает трамвай на длинной выдержке

Все счастье перфекциониста в одном кадре

Кому нужен фотошоп, когда ты мастер макияжа?

Когда художник умеет использовать пространство

Добавить кадру динамики может даже обычный фонарик

Гроза в Колорадо на длинной выдержке

Даже в том, как отъезжает поезд метро, можно найти свою красоту

Закон преломления света в действии

Фотограф, который сумел «заморозить» свет

Да, этот гигантский утенок настоящий

Динамика аттракционов в статичном кадре

Все мы в детстве хоть раз видели мир таким

Для этого кадра понадобились длинная выдержка и нечеловеческое упорство модели

Яблочко наливное, светом напоенное

Запуск «Союза» на Международную космическую станцию

Лужа, от которой невозможно оторвать взгляд

Хозяева решили озадачить своего кота его же портретом

Дождь, свет, умелый фотограф

Так и просится на герб

Владельцы Dodge Charger — самые терпеливые люди на свете

Это фейерверк, а не космос

Идеальное отражение

Солнечные завитки

Грибной лес под Млечным Путем

Из-за тени на плече все выглядит так, будто мужчину на заднем плане грубо прифотошопили

А у вас есть примеры кадров, которые выглядят так, будто их отфотошопили, хотя на самом деле они не подвергались обработке?