27 случайностей, о которых эти люди будут вспоминать еще очень долго

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Фотографы иногда ждут годами, чтобы сделать один-единственный, но самый потрясающий кадр, спортсмены тренируются, чтобы показать себя и заработать медали и звания. Но ведь есть на земле и такие засранцы, у которых никогда и не было стремления запечатлеть или сделать что-то по-настоящему крутое, но господин случай оказался на их стороне. Хотя не всегда стоит им завидовать, случайности иногда бывают ну очень поучительными. Мы в AdMe.ru собрали для вас 27 удивительных, развеселых и странных случайностей от пользователей интернета.

«Мой друг стряхнул зонт и случайно нарисовал карту мира»

Твое лицо, когда ребенок заказал через приложение пиццу на $ 94

Собака случайно приняла участие в полумарафоне, финишировала и даже заняла 7-е место!

«Мой друг случайно попал на встречу с президентом Обамой»

«Моя сестра случайно помыла голову средством для депиляции»

«Я случайно сел на рейс в другое измерение»

«Моя собака знает, что ей нельзя заходить в офис. Она случайно закинула внутрь свою игрушку и теперь пытается ее вытащить, чтобы я не заметил»

«Нашел послание в бутылке. Было так себе»

«Рука дрогнула, когда делал снимок, и кажется, что душа моей подруги покидает тело»

«Я просто хотел сфотографировать вертолет»

«Пошел в библиотеку и внезапно оказался в фильме „Интерстеллар“»

«Случайно удалось сфотографировать глазное дно у моего кота»

«Яйца покрасились вот так. Кажется, скоро я стану матерью драконов»

«Мои друзья случайно бомбанули фейерверком в коробку с другими фейерверками»

«Я случайно запер собаку в подвале»

«У меня и моего соседа по комнате такие же автомобили, как и у наших соседей по улице. Сегодня наша парковка выглядит так»

«Вчера вечером я покормил кота. Утром вышел на улицу и увидел, что он меня ждет. Мне кажется, я случайно усыновил кота»

Случайный кадр оказался восхитительным

«Новый паркет внезапно идеально совпадает с окрасом моей собаки»

«Случайно оставил воду в винном бокале. Ночью в бокал попал листочек и все замерзло»

Шпаргалка о том, как намекнуть мужу, что его любимый шерстяной свитер внезапно сел после стирки

«Я сломал нож и случайно создал очень опасное яблоко»

«Я случайно порезал запястье во время выступления»

«Очень нравится свадебное фото бабушки и дедушки моего парня, решила сфотографировать его и случайно поймала в отражении лицо бабушки, любующейся этим снимком и спустя 50 лет»

Последний глоток кофе превратил гущу в кружке в изображение леса

Электрик случайно проделал дыры в недавно отреставрированном за $ 12 млн потолке публичной библиотеки Нью-Йорка

А случались ли у вас какие-то забавные и не очень случайности, о которых надо срочно рассказать миру? Мы ждем ваших комментариев.