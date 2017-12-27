27 случайностей, о которых эти люди будут вспоминать еще очень долго
Фотографы иногда ждут годами, чтобы сделать один-единственный, но самый потрясающий кадр, спортсмены тренируются, чтобы показать себя и заработать медали и звания. Но ведь есть на земле и такие засранцы, у которых никогда и не было стремления запечатлеть или сделать что-то по-настоящему крутое, но господин случай оказался на их стороне. Хотя не всегда стоит им завидовать, случайности иногда бывают ну очень поучительными.
Мы в AdMe.ru собрали для вас 27 удивительных, развеселых и странных случайностей от пользователей интернета.
«Мой друг стряхнул зонт и случайно нарисовал карту мира»
Твое лицо, когда ребенок заказал через приложение пиццу на $ 94
Собака случайно приняла участие в полумарафоне, финишировала и даже заняла 7-е место!
«Мой друг случайно попал на встречу с президентом Обамой»
«Моя сестра случайно помыла голову средством для депиляции»
«Я случайно сел на рейс в другое измерение»
«Моя собака знает, что ей нельзя заходить в офис. Она случайно закинула внутрь свою игрушку и теперь пытается ее вытащить, чтобы я не заметил»
«Нашел послание в бутылке. Было так себе»
«Рука дрогнула, когда делал снимок, и кажется, что душа моей подруги покидает тело»
«Я просто хотел сфотографировать вертолет»
«Пошел в библиотеку и внезапно оказался в фильме „Интерстеллар“»
«Случайно удалось сфотографировать глазное дно у моего кота»
«Яйца покрасились вот так. Кажется, скоро я стану матерью драконов»
«Мои друзья случайно бомбанули фейерверком в коробку с другими фейерверками»
«Я случайно запер собаку в подвале»
«У меня и моего соседа по комнате такие же автомобили, как и у наших соседей по улице. Сегодня наша парковка выглядит так»
«Вчера вечером я покормил кота. Утром вышел на улицу и увидел, что он меня ждет. Мне кажется, я случайно усыновил кота»
Случайный кадр оказался восхитительным
«Новый паркет внезапно идеально совпадает с окрасом моей собаки»
«Случайно оставил воду в винном бокале. Ночью в бокал попал листочек и все замерзло»
Шпаргалка о том, как намекнуть мужу, что его любимый шерстяной свитер внезапно сел после стирки
«Я сломал нож и случайно создал очень опасное яблоко»
«Я случайно порезал запястье во время выступления»
«Очень нравится свадебное фото бабушки и дедушки моего парня, решила сфотографировать его и случайно поймала в отражении лицо бабушки, любующейся этим снимком и спустя 50 лет»
Последний глоток кофе превратил гущу в кружке в изображение леса
Электрик случайно проделал дыры в недавно отреставрированном за $ 12 млн потолке публичной библиотеки Нью-Йорка
А случались ли у вас какие-то забавные и не очень случайности, о которых надо срочно рассказать миру? Мы ждем ваших комментариев.
Фото на превью Kaycon000 / twitter