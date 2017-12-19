27 примеров, когда обычные вещи вызывают странные ассоциации

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Альберт Эйнштейн говорил, что воображение — это самое главное. Оно является отражением того, что мы притягиваем в свою жизнь. AdMe.ru рискнул проверить по «методу» Эйнштейна, что нас ждет в будущем, и собрал свежую фотоподборку из серии «Показалось». Судя по некоторым ассоциациям, нас ждет что-то странное и жутко смешное, а вас?

Сгоревший поддон выглядит так, будто воробушки прилетели погреться у костра

Это яйцо, похоже, хочет завоевать мир

Лужа выглядит словно космический портал

Когда хотел веселое фото, но забыл переместить камеру для прыжка и получил крипоту

Этот змееныш лучше всех подготовился к Хеллоуину

Рука не поднимается съесть эту «бабочку»

Пустыня из бекона

Кресло в аэропорту радо меня видеть

Моя гора белья — двойник знаменитости

Изморозь на крыше машины похожа на траву

Мыльница в хостеле выглядит как привидение из игры Pac-Man

Моя бабушка в 1962 году была похожа на Барака Обаму

«Цунами» из облаков

Хотел позавтракать, а пришлось вызывать охотников за привидениями

Куриный наггетс из KFC похож на карту США

Да это же птица, которая смотрит на свое отражение!

Похоже, этой лампе понравились мои рисунки

«Звезда Смерти» на горизонте

Шампунь выглядит как моя соседка с третьего этажа

«Ядерный взрыв» из облаков в небе над озером Крейтер за день до начала пожаров в Орегоне

Профиль человеческого лица в небесах

Шоколадные крендели — не лучшая идея для бизнеса

Рюкзак из вселенной Гарри Поттера

Гепард нападает на свою жертву вон там за скалой

Полярный мишка явно кого-то ждет

Части этого растения похожи на чумных докторов из Средневековья

Старый пень выглядит как огромная скала