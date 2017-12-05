Мы собрали 27 фото, в которых вся боль и радость зимней поры

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Зима ассоциируется с морозами, праздниками и уютными снежными вечерами, а также множеством странных и забавных нюансов, не присущих ни одному другому времени года. AdMe.ru собрал 27 фото, в которых вся суть зимы. Взглянув на них, вы наверняка вспомните, что и с вами так бывало.

27. Когда вышел из дома в первые морозы

26. Когда пытаешься быть оригинальным на фоне селфи с елочками и снежинками

25. Когда стремишься остаться леди даже в гололед

24. Когда соблюдаешь принцип многослойности в одежде

23. Когда хотел остаться стильным в —30 °C и у тебя получилось

22. Когда парковка зимой сильно отличается от парковки летом

21. Когда хочешь насладиться мороженым, а на улице ерунда какая-то творится

20. Когда попросили сходить в магазин

19. Когда природа сжалилась и оставила координаты твоей машины

18. Стадии принятия погоды такой, какая она есть

17. Когда приоткрыл окошко подышать

16. Когда примеряешь зимний гардероб, чтобы проверить, что все еще подходит по размеру

15. Кратко о зиме в Австралии

14. А так выглядит зимняя экипировка во Флориде, США

13. Когда пришло время надеть шапку

12. Мой обычный маршрут, когда вдруг решаю выбраться из дома и полюбоваться зимой

11. Когда после лютых морозов наконец-то солнышко

10. Когда вышла на улицу без бальзама для губ

9. Когда вообще неважно, умеешь ли ты лепить снеговика

8. Да что вы знаете о зимних селфи?!

7. Примерно так я вижу себя зимой

6. Мой главный зимний вид спорта

5. Кратко о зиме в Канаде

4. Когда начинаешь находить преимущества в этой погоде

3. Когда твой снеговик — самый крутой в городе

2. Приблизительно так я провожу долгие зимние ночи

1. А так выгляжу на праздничных фото

Бонус: способ взбодриться для смелых

А что вы любите в зиме больше всего? Пишите в комментариях!