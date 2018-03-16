27 ненаучных открытий, после которых жизнь уже не будет прежней

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Жизнь иногда подкидывает нам такое, что даже не знаешь, как на это реагировать: то ли смеяться, то ли удивляться, то ли поехать в отпуск. Нас окружают всевозможные интересности, и пользователи интернета не устают делиться своими поразительными и вызывающими улыбку наблюдениями, которые могут даже изменить наше представление о мире.

AdMe.ru собрал для вас 27 забавных, удивительных и необыкновенных фактов, после ознакомления с которыми ваша жизнь больше не будет прежней.

Коты любят купаться, но делают это в шапочке и за закрытой дверью

Это не дракон, а настоящий фантастический листохвостый геккон

Это 3 разных фильма с участием Дуэйна Джонсона

Дубовый лист может окрашивать бетон

Совы могут сидеть вот так

Одна и та же марка витаминов, поставляемая в Британию и Португалию. Вариант для северной страны содержит больше витамина D

«Я здоров, но всю жизнь могу сгибать колени в обратную сторону. Мои друзья находят это ненормальным»

Вода делает кролика гораздо стройнее

Это не пенопласт. Это снег

Забавный факт о Германии

«Забавный факт о Германии. Ничего забавного в Германии нет. Возвращайся к работе!»

Коты боятся спагетти

Рентгеновские снимки использовались для записи музыки

Теперь вы не сможете это развидеть

Медведи настолько вежливы, что обязательно стучат перед тем, как ворваться в дом

Эта бутилированная вода подходит для веганов и вегетарианцев

У фигурок лего есть скелет

Коты умеют сворачивать язык трубочкой

Это кабина мусоровоза изнутри

Так выглядит ухо совы

Кусочек скотча превращает матовое стекло в прозрачное

В тайской полиции служат корги

Наушники можно сломать и вот так

У некоторых котиков есть большие пальчики

Эта пена для ванны не содержит глютена

Некоторые бутерброды с индейкой более аппетитны, чем вы думаете

Этот дом выглядит как корабль, но построен из лобовых стекол автомобиля

Что повеселило, а может быть, поразило вас больше всего? А знаете ли вы какие-нибудь забавные факты, которыми можно поделиться с читателями? Скорее рассказывайте!