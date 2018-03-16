27 ненаучных открытий, после которых жизнь уже не будет прежней
Жизнь иногда подкидывает нам такое, что даже не знаешь, как на это реагировать: то ли смеяться, то ли удивляться, то ли поехать в отпуск. Нас окружают всевозможные интересности, и пользователи интернета не устают делиться своими поразительными и вызывающими улыбку наблюдениями, которые могут даже изменить наше представление о мире.
AdMe.ru собрал для вас 27 забавных, удивительных и необыкновенных фактов, после ознакомления с которыми ваша жизнь больше не будет прежней.
Коты любят купаться, но делают это в шапочке и за закрытой дверью
Это не дракон, а настоящий фантастический листохвостый геккон
Это 3 разных фильма с участием Дуэйна Джонсона
Дубовый лист может окрашивать бетон
Совы могут сидеть вот так
Одна и та же марка витаминов, поставляемая в Британию и Португалию. Вариант для северной страны содержит больше витамина D
«Я здоров, но всю жизнь могу сгибать колени в обратную сторону. Мои друзья находят это ненормальным»
Вода делает кролика гораздо стройнее
Это не пенопласт. Это снег
Забавный факт о Германии
«Забавный факт о Германии. Ничего забавного в Германии нет. Возвращайся к работе!»
Коты боятся спагетти
Рентгеновские снимки использовались для записи музыки
Теперь вы не сможете это развидеть
Медведи настолько вежливы, что обязательно стучат перед тем, как ворваться в дом
Эта бутилированная вода подходит для веганов и вегетарианцев
У фигурок лего есть скелет
Коты умеют сворачивать язык трубочкой
Это кабина мусоровоза изнутри
Так выглядит ухо совы
Кусочек скотча превращает матовое стекло в прозрачное
В тайской полиции служат корги
Наушники можно сломать и вот так
У некоторых котиков есть большие пальчики
Эта пена для ванны не содержит глютена
Некоторые бутерброды с индейкой более аппетитны, чем вы думаете
Этот дом выглядит как корабль, но построен из лобовых стекол автомобиля
Что повеселило, а может быть, поразило вас больше всего? А знаете ли вы какие-нибудь забавные факты, которыми можно поделиться с читателями? Скорее рассказывайте!
Фото на превью illostrator / twitter