27 человек, которые поспешили поделиться со всем миром своими невероятными находками

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Если жизнь подкинула тебе лимоны — сделай из них лимонад! А что делать с теми находками, которые посчастливилось найти пользователям интернета? Мы в AdMe.ru тоже хотели бы стать обладателями некоторых из них, ведь кое-что встречается по-настоящему редко.

«Я нашел листок размером с руль моего автомобиля»

«Нашел бутылку с настоящим мини-миром внутри»

«Я нашел карандаш, который выглядит как сигарета»

«Нашел бабочку между листами книги, которой 231 год»

«Я нашел сейф за поддельной розеткой в моем новом доме»

«Нашел четвертак, на котором Джордж Вашингтон вырезан будто бы курящим сигарету»

«Нашел на побережье идеально сферический камень»

«Нашел на крыльце обессиленную и голодную колибри. Я выходил ее и отпустил»

«Нашел скелет ящерицы на стуле на заднем дворе»

«Отец с другом нашли ботинок, который Риз Уизерспун сбросила со скалы во время съемок фильма „Дикая“»

«Делал ремонт на кухне и снял микроволновку со стены. Этот соус никогда не терял надежды»

Чего только не закатывают в асфальт

Саурон видит, что ты пьешь винишко

«Нашел эту надпись на полу в доме родителей, которые живут там 25 лет. Они видят ее в первый раз»

«Дядя нашел это в Техасе. И это не вырезано, а выросло само. Что это за фигня такая?»

«Нашел камень в форме сердца»

«Всем спокуха! Я нашел резервную копию»

«Нашла свой старый детский сейф в доме родителей. Нисколько не разочарована!»

«Нашел это сегодня в лесу»

«Я наконец понял, почему моя кошка все время торчит в шкафу»

Эта бутылка, отправленная 6-летним лондонцем, была найдена у берегов Дании

«Моя дочь нашла ископаемое на заднем дворе и подарила мне на Рождество»

«Мне кажется, я нашел муравьиный бойцовский клуб»

«Убирал помещение для покраски на работе. Сток для красок забился, я разрезал его и увидел это»

Фотограф увидел, как рыба попала в ловушку внутри медузы. Но, как ни странно, она могла контролировать, куда движется медуза

«Нашел перчик чили с идеальным градиентом цвета и остроты»

А это всего лишь розовый кузнечик. Ничего необычного

А случалось ли вам находить по-настоящему редкие штуки? Расскажите о них в комментариях, а еще лучше покажите фотки!