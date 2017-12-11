27 человек, которые поспешили поделиться со всем миром своими невероятными находками
Если жизнь подкинула тебе лимоны — сделай из них лимонад! А что делать с теми находками, которые посчастливилось найти пользователям интернета?
Мы в AdMe.ru тоже хотели бы стать обладателями некоторых из них, ведь кое-что встречается по-настоящему редко.
«Я нашел листок размером с руль моего автомобиля»
«Нашел бутылку с настоящим мини-миром внутри»
«Я нашел карандаш, который выглядит как сигарета»
«Нашел бабочку между листами книги, которой 231 год»
«Я нашел сейф за поддельной розеткой в моем новом доме»
«Нашел четвертак, на котором Джордж Вашингтон вырезан будто бы курящим сигарету»
«Нашел на побережье идеально сферический камень»
«Нашел на крыльце обессиленную и голодную колибри. Я выходил ее и отпустил»
«Нашел скелет ящерицы на стуле на заднем дворе»
«Отец с другом нашли ботинок, который Риз Уизерспун сбросила со скалы во время съемок фильма „Дикая“»
«Делал ремонт на кухне и снял микроволновку со стены. Этот соус никогда не терял надежды»
Чего только не закатывают в асфальт
Саурон видит, что ты пьешь винишко
«Нашел эту надпись на полу в доме родителей, которые живут там 25 лет. Они видят ее в первый раз»
«Дядя нашел это в Техасе. И это не вырезано, а выросло само. Что это за фигня такая?»
«Нашел камень в форме сердца»
«Всем спокуха! Я нашел резервную копию»
«Нашла свой старый детский сейф в доме родителей. Нисколько не разочарована!»
«Нашел это сегодня в лесу»
«Я наконец понял, почему моя кошка все время торчит в шкафу»
Эта бутылка, отправленная 6-летним лондонцем, была найдена у берегов Дании
«Моя дочь нашла ископаемое на заднем дворе и подарила мне на Рождество»
«Мне кажется, я нашел муравьиный бойцовский клуб»
«Убирал помещение для покраски на работе. Сток для красок забился, я разрезал его и увидел это»
Фотограф увидел, как рыба попала в ловушку внутри медузы. Но, как ни странно, она могла контролировать, куда движется медуза
«Нашел перчик чили с идеальным градиентом цвета и остроты»
А это всего лишь розовый кузнечик. Ничего необычного
А случалось ли вам находить по-настоящему редкие штуки? Расскажите о них в комментариях, а еще лучше покажите фотки!
Фото на превью kidgalaxyx2 / reddit