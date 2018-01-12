27 человек, которым явно не занимать находчивости

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В мире есть 3 типа людей: те, кто следует правилам, те, кто их нарушает, и те, кто подстраивает их под себя. Надо иметь действительно необычный склад ума, чтобы найти в привычных вещах нечто такое, чего никто раньше не замечал. AdMe.ru восхищается этими представителями человеческого рода и предлагает посмотреть на проявление их невероятной креативности в действии.

Друзья сами сделали свой «остров» в нейтральных водах, чтобы обойти закон о запрете алкоголя в праздники, действующий в Новой Зеландии

Находчивый водитель обучает философии

Отличное решение для всех, кто ценит свое время и удобство

Когда почтальон не нашел почтового ящика, но очень ответственно относится к работе

Интересно, а что они используют вместо пылесоса?

Ну что все смотрят-то?! Дверь, она и в Африке дверь!

Смекалка в действии

Страшно? Да! Опасно? Тоже да. Но ведь работает же!

На что только не пойдешь, чтобы только отвезти кота куда нужно

Продавцы цветов тоже могут быть очень креативными

Главное — не делать резких движений

Если под рукой нет аромалампы, а очень нужно — выход есть!

Оригинальный способ разогреть и кофе, и булочку

И все-таки ученики могут быть суперкреативными

Невероятно изобретательный маркетинг

Когда водитель — прирожденный парковщик

Когда внезапно напало вдохновение, а под рукой не оказалось нужного оборудования

Страшно представить, как выглядит Снегурочка у этого Деда Мороза

Идеальное решение для хозяев свободолюбивых котов

Просто идеальная замена ножу для пиццы. И как они только догадались?!

Эти ребята знают, как устроиться с максимальными удобствами

Ничем не хуже, чем на званых приемах

Так вот он какой, «прапрадедушка» экологически чистого транспорта

Учимся делать ремонт правильно

Спасибо за идею, жаль только, магия героя не может восстановить экран

Когда нет времени заехать в мастерскую, но вы хорошо рисуете

Девушка сдает купленную елку в магазин сразу после Нового года

Расскажите нам о примерах находчивости, с которыми вам приходилось сталкиваться!