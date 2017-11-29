27 фотографий, которые застанут вашу логику врасплох
Большинство людей часто сталкивается со всевозможными нелепостями в своей повседневной жизни. Кого-то они выводят из себя, кто-то предпочитает не обращать внимания на «всякие глупости», а мы не прочь над ними посмеяться.
AdMe.ru представляет вашему вниманию очередную подборку веселых фотографий, которые лишний раз убеждают в том, что далеко не все на свете подчиняется логике.
«Пошел выкинуть мусор, а там...»
Какой-то подозрительный у вас хоккей
«Моя любимая фраза из учебника японского»
«Я устал, хочу на ручки!»
Ох уж эта мода
«Вот такой сок предлагают в одной из пиццерий моего города»
«Хрюнглс»
Гениальное решение
«Управляющая компания решила поменять у нас в доме почтовые ящики. Но вот беда — в подъезде 6 квартир, а ящиков в блоке только 5. Гениальное решение не заставило себя ждать. И да... я живу в квартире номер 6».
Теперь уж точно безопасно
Когда охранник из тебя так себе
Лайки — это серьезный бизнес
Когда забыл включить Adblock
«По дороге к метро увидел магазин „9999 в 1“»
Система видеонаблюдения с водяным охлаждением
Раз ступенька, два ступенька — будет лесенка
Защита 80-го уровня
Добро пожаловать в... стену
Чудо креативной мысли
Да, и пристегнуться не забудьте
Настолько редкие, что их не видно
Зачем делать скамейку, если можно построить целый диван?
«Соседи решили облагородить подъезд»
Кто же знал, что котики тоже сидят в интернете?
Отличная идея для фильма ужасов
Шампунь-хиджаб, может быть, и не избавит вас от перхоти, зато ее точно никто не увидит
Вот такая «черная пятница»
Пациенты излечиваются еще в регистратуре
Фото на превью Treferty/pikabu.ru