27 фотографий, которые застанут вашу логику врасплох

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Большинство людей часто сталкивается со всевозможными нелепостями в своей повседневной жизни. Кого-то они выводят из себя, кто-то предпочитает не обращать внимания на «всякие глупости», а мы не прочь над ними посмеяться. AdMe.ru представляет вашему вниманию очередную подборку веселых фотографий, которые лишний раз убеждают в том, что далеко не все на свете подчиняется логике.

«Пошел выкинуть мусор, а там...»

Какой-то подозрительный у вас хоккей

«Моя любимая фраза из учебника японского»

«Я устал, хочу на ручки!»

Ох уж эта мода

«Вот такой сок предлагают в одной из пиццерий моего города»

«Хрюнглс»

Гениальное решение

«Управляющая компания решила поменять у нас в доме почтовые ящики. Но вот беда — в подъезде 6 квартир, а ящиков в блоке только 5. Гениальное решение не заставило себя ждать. И да... я живу в квартире номер 6».

Теперь уж точно безопасно

Когда охранник из тебя так себе

Лайки — это серьезный бизнес

Когда забыл включить Adblock

«По дороге к метро увидел магазин „9999 в 1“»

Система видеонаблюдения с водяным охлаждением

Раз ступенька, два ступенька — будет лесенка

Защита 80-го уровня

Добро пожаловать в... стену

Чудо креативной мысли

Да, и пристегнуться не забудьте

Настолько редкие, что их не видно

Зачем делать скамейку, если можно построить целый диван?

«Соседи решили облагородить подъезд»

Кто же знал, что котики тоже сидят в интернете?

Отличная идея для фильма ужасов

Шампунь-хиджаб, может быть, и не избавит вас от перхоти, зато ее точно никто не увидит

Вот такая «черная пятница»

Пациенты излечиваются еще в регистратуре