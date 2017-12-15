27 фотографий, которые оказались красноречивее всех слов на свете

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Снимки, которые рассказывают целые истории, называют вершиной мастерства и профессионализма фотографа. Однако иногда и простые кадры способны передать очень многое. AdMe.ru собрал фотографии, которые запечатлели нечто большее, чем просто момент из жизни.

Ветераны, о которых мы не должны забывать

Военный корабль «Марс», затонувший в 1564 году. Он сохранился благодаря ледяной воде

Очень страшная история

«Я не мог забрать эту кошку домой, но и не мог позволить ей замерзнуть. А потом все-таки не удержался и принес ее домой»

Дружба мальчика и медведя, которой уже больше 10 лет

«Я нашла себе лучшего друга в GTA, и недавно мы встретились в реальной жизни»

Пара нашла в своем доме сейф, а в нем бурбон 1960 года и $ 50 тысяч

Эту бродячую кошку сбила машина, ей сделали операцию. Теперь она полностью здорова, а один из хирургов забрал ее домой

«Этот брелок мне подарил один старый человек, который сделал его сам»

Пожарные спасли кота из горящего дома

Начало и конец иногда выглядят одинаково

Медсестра из интенсивной терапии оставила эту записку родителям, измученным долгим ожиданием

Несмотря на несчастный случай, который почти отнял у девушки жизнь, она вышла замуж за лучшего друга

«После 7 лет лечения бесплодия, это наконец произошло!»

«95 дней без героина. Впервые за долгое время у меня появились деньги, чтобы купить новую одежду»

«Я кормил эту кошку каждый день в течение 3 лет. Сегодня она впервые запрыгнула мне на руки»

«После 13 лет неудачных попыток зачать мы наконец смогли официально усыновить ребенка»

«Сегодня моя жена стала донором почки»

«Я нашел кошелек, который был утерян в 1963 году. Мне потребовалось 15 лет, чтобы найти его владельца, но недавно он умер. Это то, что его семья сделала с содержимым кошелька»

«Мы завели котенка. Моя собака думает, что это ее ребенок»

«Мой ребенок родился в 24 недели. Это первый раз, когда мне разрешили взять его на руки»

22-летний парень из Гарлема в сетевой игре подружился с 81-летней женщиной. На прошлой неделе он отправился во Флориду и впервые встретил ее лично

«Я с отцом, и я с сыном на том же месте 34 года спустя»

«Впервые за долгое время я могу позволить себе сделать родителям рождественские подарки»

У всех есть право на образование

Выглядит как социальная реклама

«Вязание моей мамы наглядно демонстрирует прогресс болезни Альцгеймера»

Есть ли у вас такие фотографии, которые рассказывают целую историю? Или важные моменты в жизни, которые не удалось снять на пленку? Делитесь в комментариях.