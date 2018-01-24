27 фотографий, после просмотра которых остается как минимум пара вопросов

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Почти каждый день в нашей жизни случается нечто такое, чему не сразу можно найти объяснение. А поступки некоторых людей порой и вовсе находятся за гранью всякой логики. AdMe.ru собрал для вас 27 фотографий, при взгляде на которые непременно захочется спросить, что тут происходит, почему и как такое возможно.

Дискриминация какая-то

«Кажется, в моего кота вселился демон. Второй кот озадачен происходящим»

Этот парень зачем-то положил ногу на прилавок, когда оплачивал покупки

Не сразу и поймешь, что тут не так

Вы это серьезно?

С минус первым этажом все ясно — это подвал. Но куда ведет кнопка со знаком бесконечности?

Отличный вид

Дом там, где твой кот готовит тебе борщ

«Ящик моего кухонного стола отбрасывает странную тень»

А что? В хозяйстве все пригодится

«Мама купила себе придверный коврик»

«Соседские дети слепили самого страшного снеговика, которого я когда-либо видел»

«Проходил мимо канализационного люка прошлой ночью и увидел свет внутри. Что там происходит?»

«В небе происходит нечто странное. Никогда не видел ничего подобного»

Похоже, ему так удобно

Неужели не нашлось места получше для празднования Нового года?

«Ну ладно, приятель. Сделаешь одно фото и вернешь ананас на место»

То ли средство стало лучше, то ли у конкурентов качество ухудшилось

Лимон-мутант

Похоже, малыш родился крупным

«Увидел это на заправке, и сразу стало как-то не по себе»

Да что это за школа такая?

Ничего особенного, просто манекен в костюме лобстера приглашает любителей пива принять участие в акции «2 + 1»

«Ну почему напротив именно моего окна?»

«Не смей меня фотографировать, человек!»

В супермаркете закончились пакеты? И зачем эта веревочка на ноге?

Бог виноделия Дионис сошел с горы Олимп, чтобы успеть приобрести вино по акции в местном супермаркете, IV век до н. э., Древняя Греция