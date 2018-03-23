27 фото, на которые слабонервным не рекомендуется смотреть даже одним глазом
Все знают, что есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Однако в обратном порядке это «правило» не работает: вещей, которые ваши глаза предпочли бы не видеть никогда, вагон и маленькая тележка. И вот неоспоримые тому доказательства.
AdMe.ru собрал 27 фотографий, от которых вам станет как-то не по себе. Заранее просим нас простить.
1. Этот коврик выглядит так, словно по нему ползают сотни, а то и тысячи муравьев
2. Вы бы ни за что до нее не дотронулись, правда?
3. А что, «Вкл./Выкл.» больше не котируется?
«Нет/Выкл.».
4. Эта перевернутая восьмерка способна свести с ума
5. Ближайший. Фонарь. Слева
6. С этой картой что-то определенно не так
7. Ну почему, почему с ними вечно так происходит?
8. Отменяйте пару, вызывайте МЧС
9. «Я вынужден пользоваться этим лифтом каждый день, и из-за этого внутри меня ежедневно что-то обрывается»
10. Ну нет же!
11. Эти ступени могут кого угодно привести в замешательство
12. И как теперь прикажете уснуть?
13. «И что я, по-вашему, должен делать с двумя последними фрагментами мозаики?»
14. Звон в ушах обеспечен
15. «Я просто хотел съесть конфетку, а не практиковаться в их распаковке!»
16. Представьте, если бы вам пришлось заплатить за это $ 50
17. Этому нет никакого оправдания
18. Так выглядит выращивание вешенок в домашних условиях. Но кому от этого легче, правда?
19. Соседство не из приятных
20. Прекрасное начало дня
21. Когда весь день ждал момента, чтобы открыть охлажденную баночку, а там...
22. Если что, это тату «Созвездия»
23. Кажется, это не так работает
24. Мир еще не готов к будущему без проводов
25. Великолепный сервис. И ведь это даже не «Почта России»
26. Спокойствие, только спокойствие
27. Думали ли вы, что настанет тот день, когда вы испугаетесь теста? Он настал
От какой фотографии у вас задергался глаз и в дрожь бросило?
Фото на превью BunyipPouch/reddit, Palana/reddit