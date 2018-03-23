27 фото, на которые слабонервным не рекомендуется смотреть даже одним глазом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все знают, что есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Однако в обратном порядке это «правило» не работает: вещей, которые ваши глаза предпочли бы не видеть никогда, вагон и маленькая тележка. И вот неоспоримые тому доказательства.

AdMe.ru собрал 27 фотографий, от которых вам станет как-то не по себе. Заранее просим нас простить.

1. Этот коврик выглядит так, словно по нему ползают сотни, а то и тысячи муравьев

2. Вы бы ни за что до нее не дотронулись, правда?

3. А что, «Вкл./Выкл.» больше не котируется?

«Нет/Выкл.».

4. Эта перевернутая восьмерка способна свести с ума

5. Ближайший. Фонарь. Слева

6. С этой картой что-то определенно не так

7. Ну почему, почему с ними вечно так происходит?

8. Отменяйте пару, вызывайте МЧС

9. «Я вынужден пользоваться этим лифтом каждый день, и из-за этого внутри меня ежедневно что-то обрывается»

10. Ну нет же!

11. Эти ступени могут кого угодно привести в замешательство

12. И как теперь прикажете уснуть?

13. «И что я, по-вашему, должен делать с двумя последними фрагментами мозаики?»

14. Звон в ушах обеспечен

15. «Я просто хотел съесть конфетку, а не практиковаться в их распаковке!»

16. Представьте, если бы вам пришлось заплатить за это $ 50

17. Этому нет никакого оправдания

18. Так выглядит выращивание вешенок в домашних условиях. Но кому от этого легче, правда?

19. Соседство не из приятных

20. Прекрасное начало дня

21. Когда весь день ждал момента, чтобы открыть охлажденную баночку, а там...

22. Если что, это тату «Созвездия»

23. Кажется, это не так работает

24. Мир еще не готов к будущему без проводов

25. Великолепный сервис. И ведь это даже не «Почта России»

26. Спокойствие, только спокойствие

27. Думали ли вы, что настанет тот день, когда вы испугаетесь теста? Он настал

От какой фотографии у вас задергался глаз и в дрожь бросило?