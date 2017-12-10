27 фотографий, которые приведут вас в визуальный экстаз

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В окружающих нас предметах зачастую не так уж много красоты и гармонии, зато предостаточно беспорядка и несовершенства. Именно поэтому редкие кадры, на которых запечатлено нечто действительно идеальное, становятся для настоящих визуалов глотком свежего воздуха. AdMe.ru собрал 27 фотографий, чтобы уставший взгляд отдохнул от хаоса повседневности и вы насладились красотой. А в конце вас ждет забавный зимний бонус.

Зимнее утро минималиста-перфекциониста

Шар из песка, который круче скульптуры абстрактного искусства

Японские блинчики, которые слишком прекрасны, чтобы быть съеденными

Идеально выровненные трубы

Вы тоже не сразу заметили пищевую пленку на этом блюде с печеньем?

Этот стул был создан под эту рубашку или наоборот. Главное — какое сочетание!

Этот чизбургер слишком хорош, чтобы быть настоящим

Последний, но зато какой!

Всем хвостам хвост

«Волосы на голове моего 8-месячного сына ложатся в идеальную спираль»

Только взгляните, какой переход между этими плитками, — это же фантастика!

«В этом году мне удалось вырастить всего один томат. Зато какой»

Сыр, расплавившийся на куске мяса, выглядит как яйцо

На фото этих волн можно смотреть бесконечно

Идеальный «снежок»: круглый, живой и пушистый

Вот почему сов так сложно увидеть в лесу

Парень успел сфотографировать идеальную снежинку, которая упала на волосы его девушки

Течение закрутилось, чтобы создать идеальное колесо из пены

На каждом кусочке пиццы ровно три ломтика колбасы

Надеюсь, что в раю для перфекционистов есть сад с такими цветами

Осторожно! Просмотр фотографии с переходом цвета на этом перчике может привести к визуальному экстазу

Красота. Порядок. Гармония

Лыжный склон, по которому необязательно кататься, можно просто наслаждаться видом

Это фотошоп или муляж для рекламы? Нет, просто очень ровная горка пышных блинов

Завораживающее отражение огней гирлянды на холодильнике

Природа создала потрясающую чешую для этих змей

Бонус: идеальное попадание