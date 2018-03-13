27 фото о том, что сосед по комнате — худший враг и лучший друг в одном лице
Вам приходилось мыть посуду после соседей по комнате? Героям этой подборки — да. И, несмотря на то что жить бок о бок с кем-то — это определенный дискомфорт, специалисты убеждены: наличие соседей делает нас более счастливыми и психологически здоровыми.
AdMe.ru собрал 27 фото о том, какой разной бывает жизнь с соседями: они могут напугать до полусмерти кормом для своего питомца, показать новый способ крепления туалетной бумаги или креативно починить дыру в двери.
1. Когда сосед вот-вот вернется
2. «Попросил соседа повесить бумагу в туалете»
3. Когда сосед не согласен
«— Замена туалетной бумаги не вызывает повреждений мозга.
— Я не хочу рисковать».
4. «У моей соседки экзамен по анатомии, и я решила помочь»
5. «Сосед уехал на каникулы на недельку»
6. «Пока сосед был в отъезде, выпал снег, и я не смог упустить момент»
7. «Сосед сделал фото моего кота, который наблюдает за тем, как я сплю»
8. «Сосед наконец „починил“ дверь в ванную»
9. «Мой сосед ест фрукты как-то очень странно»
10. «Сосед попросил запасной ключ от комнаты для своей девушки. Я сделал для нее особенный брелок»
11. Когда твой сосед очередной раз использует грязную ложку, чтобы взять масло, — это бесит
12. Когда страшно надоело мыть чужую посуду
«Я мечтаю о том, что однажды посуду вымоет не тот, кому она нужна, а тот, кто ее оставил. Мартин Ложкин Кинг».
13. «Сосед Джон сделал наикрутейшую полку для моей обуви»
14. «Сосед готовил макароны с сыром и расплавил кастрюлю. Как?!»
15. «Иногда я забываю, что у моего нового соседа есть змеи»
16. «Сосед „заселил“ мой компьютер утками»
17. «Мой сосед рисует на бутылках с молоком»
18. «Доверил соседу сварить макароны»
19. «Сосед увидел у меня выдвижную подставку под телефон, психанул и сделал себе это»
20. «Надеюсь, моя соседка вернется со свидания с парнем»
21. «Сосед сделал это прошлой ночью»
22. «Вот так мой сосед открывает пакет хлопьев с zip-замком»
23. «Сосед пытался приготовить пиццу»
24. «Когда сосед проснется, его будет ждать это»
25. «Я сделал стол в подарок соседу, который помог мне справиться с тяжелыми временами»
26. «Соседка решила перекрасить волосы»
27. «Приготовил соседу „подарочек“»
«В случае чуда — разбить стекло».
А у вас были подобные ситуации с вашими соседями?
Фото на превью bacononbacon / Imgur, bacononbacon / Imgur