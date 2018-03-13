27 фото о том, что сосед по комнате — худший враг и лучший друг в одном лице

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Вам приходилось мыть посуду после соседей по комнате? Героям этой подборки — да. И, несмотря на то что жить бок о бок с кем-то — это определенный дискомфорт, специалисты убеждены: наличие соседей делает нас более счастливыми и психологически здоровыми.

AdMe.ru собрал 27 фото о том, какой разной бывает жизнь с соседями: они могут напугать до полусмерти кормом для своего питомца, показать новый способ крепления туалетной бумаги или креативно починить дыру в двери.

1. Когда сосед вот-вот вернется

2. «Попросил соседа повесить бумагу в туалете»

3. Когда сосед не согласен

«— Замена туалетной бумаги не вызывает повреждений мозга.

— Я не хочу рисковать».

4. «У моей соседки экзамен по анатомии, и я решила помочь»

5. «Сосед уехал на каникулы на недельку»

6. «Пока сосед был в отъезде, выпал снег, и я не смог упустить момент»

7. «Сосед сделал фото моего кота, который наблюдает за тем, как я сплю»

8. «Сосед наконец „починил“ дверь в ванную»

9. «Мой сосед ест фрукты как-то очень странно»

10. «Сосед попросил запасной ключ от комнаты для своей девушки. Я сделал для нее особенный брелок»

11. Когда твой сосед очередной раз использует грязную ложку, чтобы взять масло, — это бесит

12. Когда страшно надоело мыть чужую посуду

«Я мечтаю о том, что однажды посуду вымоет не тот, кому она нужна, а тот, кто ее оставил. Мартин Ложкин Кинг».

13. «Сосед Джон сделал наикрутейшую полку для моей обуви»

14. «Сосед готовил макароны с сыром и расплавил кастрюлю. Как?!»

15. «Иногда я забываю, что у моего нового соседа есть змеи»

16. «Сосед „заселил“ мой компьютер утками»

17. «Мой сосед рисует на бутылках с молоком»

18. «Доверил соседу сварить макароны»

19. «Сосед увидел у меня выдвижную подставку под телефон, психанул и сделал себе это»

20. «Надеюсь, моя соседка вернется со свидания с парнем»

21. «Сосед сделал это прошлой ночью»

22. «Вот так мой сосед открывает пакет хлопьев с zip-замком»

23. «Сосед пытался приготовить пиццу»

24. «Когда сосед проснется, его будет ждать это»

25. «Я сделал стол в подарок соседу, который помог мне справиться с тяжелыми временами»

26. «Соседка решила перекрасить волосы»

27. «Приготовил соседу „подарочек“»

«В случае чуда — разбить стекло».