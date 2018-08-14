27 фото от людей, которые наняли на работу строителей и жалеют об этом по сей день

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Сделать качественно и с первого раза — это хорошо, но скучно. В этом абсолютно уверены герои сегодняшней подборки, ведь они привыкли следовать девизу: «Сойдет и так». Из-за подобного подхода к работе появляются светофоры-интроверты, крашеный лед и другие курьезы, которые лучше увидеть на фото, чем в реальной жизни.

AdMe.ru нашел 27 примеров работы людей, которых можно назвать как угодно, но только не трудоголиками. А в конце вас ждет бонус, который покажет, что получается, если подойти к делу с умом.

Дополнение к лофту стоимостью $ 1 млн: несущая балка, которую нельзя демонтировать

VIP-место

Наверняка строители сказали, что так и было задумано

В городе появился новый супергерой по имени Скотч Всемогущий

Когда посоветовали хорошего работника за недорого

«Не могу придумать ни одного разумного довода, для чего это было нужно»

Когда один раз отмерял и семь раз отрезал

Так выглядит светофор-интроверт

Могло быть и хуже. А нет, не могло

«Сделаем хорошо», — говорили они. «Оплата наличными», — говорили они

Рабочие закончили ремонт подъезда и обновили нумерацию этажей

То ли бетон нынче ненадежный, то ли строители

Интересно, из чего сделана эта балка?

«Я, конечно, не архитектор, но мне кажется, тут что-то не так»

Проверка водителей на бдительность

Установить кондиционер? Вызов принят!

Кандидат на звание «Маразм года» — питьевой фонтанчик между двумя зданиями

Когда слишком поздно понял, что что-то пошло не так

Миссия выполнена: цемент использовали, ступень держится

Зато есть чем заняться в дороге

Этой фотографией можно пытать перфекционистов

И этой тоже

Просто крашеный лед. Теперь вы видели все

Когда старательно пытаешься скрыть, что не знаешь, как выглядит велосипед

Тот, кто делал эту табличку, вряд ли претендует на звание «Работник года»

«Нажмите красную кнопку, чтобы открыть».

Когда строители — поклонники игры в тетрис

Колонна есть. Потолочный вентилятор есть. Смысла нет

Бонус: развлечение для детей в детской поликлинике: если встать с двух разных концов трубы, ее можно использовать как телефон