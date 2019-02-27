27 фото, на которых время становится осязаемым
Время бежит очень быстро. Вроде бы недавно была школа, университет и ты сам, будучи ребенком, фотографировался с родителями. А потом вдруг оказалось, что прошло уже 10—20—30 лет, выпускной был так давно, что вспоминаешь его только по фото, и у тебя родились собственные дети.
Заметить этот бег времени помогают снимки. Мы в AdMe.ru воочию в этом убедились и делимся находками с вами.
«Увидел этот спортивный костюм в супермаркете и решил повторить фото 1993 года»
Невероятное уменьшение женщины (на самом деле нет)
Когда детская дружба превращается в любовь
10 лет спустя по версии Тони Хаука
Все еще лучшие друзья спустя 5 лет
«Дедушка воссоздал фото 80 лет спустя»
«Прожив 15 лет с чрезвычайно неловким фото из детства, я разыскал этого же фотографа и нашел такой же реквизит, чтобы подчеркнуть, насколько я вырос как личность»
«Спустя 13 лет моя любовь к игре на барабанах не прошла»
Когда вы выросли вместе
А некоторым понадобился всего лишь год, чтобы перестать умещаться на любимой игрушке
«Сфотографировался на том же месте, что и папа, 24 года спустя»
«Решил воссоздать любимое фото своего пса спустя год...»
То же место спустя несколько десятилетий
Спустя 70 лет
«Хорошая девочка Джорджи 10 лет спустя»
Годы идут, боди превращается в футболку
С годами ничего не поменялось
«Новый забор в процессе возведения и он же 14 лет спустя»
Разница в 20 лет
«Мои родители в медовый месяц и 40 лет спустя»
Одна и та же игрушка LEGO: одна новая, второй 35 лет
И несколько фотографий, которые читатели AdMe.ru оставляли в комментариях к прошлым статьям и которые очень нам понравились!
А у вас такие фото вызывают ностальгию? Если у вас есть похожие снимки, будем рады их увидеть!
Фото на превью cooldrummer1208 / Reddit