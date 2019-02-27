27 фото, на которых время становится осязаемым

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Время бежит очень быстро. Вроде бы недавно была школа, университет и ты сам, будучи ребенком, фотографировался с родителями. А потом вдруг оказалось, что прошло уже 10—20—30 лет, выпускной был так давно, что вспоминаешь его только по фото, и у тебя родились собственные дети.

Заметить этот бег времени помогают снимки. Мы в AdMe.ru воочию в этом убедились и делимся находками с вами.

«Увидел этот спортивный костюм в супермаркете и решил повторить фото 1993 года»

Невероятное уменьшение женщины (на самом деле нет)

Когда детская дружба превращается в любовь

10 лет спустя по версии Тони Хаука

Все еще лучшие друзья спустя 5 лет

«Дедушка воссоздал фото 80 лет спустя»

«Прожив 15 лет с чрезвычайно неловким фото из детства, я разыскал этого же фотографа и нашел такой же реквизит, чтобы подчеркнуть, насколько я вырос как личность»

«Спустя 13 лет моя любовь к игре на барабанах не прошла»

Когда вы выросли вместе

А некоторым понадобился всего лишь год, чтобы перестать умещаться на любимой игрушке

«Сфотографировался на том же месте, что и папа, 24 года спустя»

«Решил воссоздать любимое фото своего пса спустя год...»

То же место спустя несколько десятилетий

Спустя 70 лет

«Хорошая девочка Джорджи 10 лет спустя»

Годы идут, боди превращается в футболку

С годами ничего не поменялось

«Новый забор в процессе возведения и он же 14 лет спустя»

Разница в 20 лет

«Мои родители в медовый месяц и 40 лет спустя»

Одна и та же игрушка LEGO: одна новая, второй 35 лет

И несколько фотографий, которые читатели AdMe.ru оставляли в комментариях к прошлым статьям и которые очень нам понравились!

А у вас такие фото вызывают ностальгию? Если у вас есть похожие снимки, будем рады их увидеть!