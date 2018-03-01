27 фото, которые доказывают, что у Вселенной на все свои планы

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Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни наблюдал что-то такое, что, несмотря на все наше самурайское спокойствие, выбивало из нас дух, а в голове тут же возникали вопросы: как? и зачем? Лишь немногие в эти минуты могли совладать с удивлением и достать из кармана смартфон. Вот фотографии, авторы которых до сих пор гадают, что же они такое увидели.

AdMe.ru собрал 27 абсурдных снимков, доказывающих, что мы не всегда можем понять законы, по которым живет наш мир.

Страшно предположить, что будет написано дальше

Безопасность — прежде всего

«Ну как, как этот проводок мог держаться на моем ботинке все те две недели, пока я его искал?»

Интересно, для чего нужна эта миниатюрная упаковка пасты?

«Вот так нам доставили 15 метров кабеля»

К этому фото слишком много вопросов

8:30, бабушка тащит через дорогу бетонную полусферу. Зачем?

Бутылочки с оливковым маслом. Вот чем можно приправить те макароны из мини-упаковки!

Кажется, лондонским каменщикам было скучно

Мусорный бак, наполненный мусорными баками

Смотришь на эту скамейку и как-то сразу понимаешь: а ты еще и не устал вовсе, еще постоять можешь

Даже у предсказаний в печеньках бывают плохие дни

«Приходите попозже, я сплю. (Да, печенькам тоже нужно спать)».

«В посудомойке у моей картофелемялки сломалась ручка, но под ней была еще одна ручка»

Либо это вход в Нарнию, либо мы теперь знаем, где живут те самые вторые носки, которых вечно не хватает после стирки

Вход в офис компании по производству раздвижных дверей

«Компания по производству раздвижных дверей».

Что-то не хочется пить из этих стаканчиков

«Кажется, мне стоит вызвать полицию прежде, чем заезжать в квартиру в этом доме»

Этот кот на первый взгляд выглядит как котпучино

«Кажется, мой пес болеет за Империю»

Когда экстрима получил больше, чем хотел

Просто чайка отдыхает после трудной рыбалки. Листайте дальше

«Вы не могли бы меня пропустить: у меня там работа горит?»

«Я понял, почему эта футболка досталась мне так дешево»

Кот. Уровень незаметности: бог

«В следующий раз не буду просить мужа собрать мне обед на работу»

Представить страшно, с кого производители копировали фигуры для этих манекенов?

Только два вопроса: как? и зачем?

Уверены, это лишь малая часть того невероятного, что можно встретить в мире. Ждем ваших историй в комментариях.