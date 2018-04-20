27 фото, на которые вам придется взглянуть больше одного раза
Самое важное в фотографии — это ракурс. Он может как сделать снимок удачным, так и окончательно его испортить. А иногда благодаря ему обычные снимки получаются очень странными, и на них мы видим то, чего на самом деле нет. Например, фото, на котором за рулем собака, — как вам такое?
AdMe.ru собрал самые яркие примеры забавных иллюзий, после которых хочется протереть глаза. И очки. И монитор.
Хорошо иметь 3 руки
Или очень длинную руку
Этот грузовик припарковался так, что кажется, будто гиганты выглядывают из-за забора
«Моя мама подумала, что я курю на этом фото»
Отличный ирокез
Кажется, что-то не так с этой линейкой
Он очень спокоен для человека, который, кажется, горит
Это всего лишь подоконник, а кажется, будто кто-то переплывает океан
Очень внимательный водитель
Почти невидимое здание
«Капитан, наш лайнер застрял!»
Не только люди делают селфи
Совместное фото, на котором что-то пошло не по плану
У нас появился необычный работник
Очень высокая девушка
Какое симпатичное привидение!
О, ужас, летающая голова!
Кентавры среди нас
Телепортация котенка
Это сама природа смотрит на нас
Потому что коты — это жидкость
Выглядит так, будто целое здание — это разъемы для Ethernet
Увольте этого дизайнера!
На первый взгляд, очень гибкая девушка
Не самое удачное расположение зеркал
Здесь есть пищевая пленка. А вы ее видите?
Поздравляем с ученой степенью! Погодите-ка...
Какие из этих снимков показались вам наиболее забавными?
Фото на превью bouffabo/twitter