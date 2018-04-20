27 фото, на которые вам придется взглянуть больше одного раза

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Самое важное в фотографии — это ракурс. Он может как сделать снимок удачным, так и окончательно его испортить. А иногда благодаря ему обычные снимки получаются очень странными, и на них мы видим то, чего на самом деле нет. Например, фото, на котором за рулем собака, — как вам такое?

AdMe.ru собрал самые яркие примеры забавных иллюзий, после которых хочется протереть глаза. И очки. И монитор.

Хорошо иметь 3 руки

Или очень длинную руку

Этот грузовик припарковался так, что кажется, будто гиганты выглядывают из-за забора

«Моя мама подумала, что я курю на этом фото»

Отличный ирокез

Кажется, что-то не так с этой линейкой

Он очень спокоен для человека, который, кажется, горит

Это всего лишь подоконник, а кажется, будто кто-то переплывает океан

Очень внимательный водитель

Почти невидимое здание

«Капитан, наш лайнер застрял!»

Не только люди делают селфи

Совместное фото, на котором что-то пошло не по плану

У нас появился необычный работник

Очень высокая девушка

Какое симпатичное привидение!

О, ужас, летающая голова!

Кентавры среди нас

Телепортация котенка

Это сама природа смотрит на нас

Потому что коты — это жидкость

Выглядит так, будто целое здание — это разъемы для Ethernet

Увольте этого дизайнера!

На первый взгляд, очень гибкая девушка

Не самое удачное расположение зеркал

Здесь есть пищевая пленка. А вы ее видите?

Поздравляем с ученой степенью! Погодите-ка...

Какие из этих снимков показались вам наиболее забавными?