27 фото, которые можно было сделать только зимой
Если ваше единственное желание — укутаться в плед и ждать весну, посмотрите нашу подборку. Возможно, вам тоже захочется подарить телефон снеговику, испечь пирог на морозе или построить такой трон, как в «Игре престолов». В общем, сделать и увидеть все то, что возможно, только когда за окном минусовая температура, а до Нового года остаются считаные дни.
Герои сегодняшней подборки AdMe.ru считают, что зима удалась, когда...
...прокачал умение маскироваться до максимального уровня
...просто открыл багажник и получил снежный тюнинг
...увидел произведение искусства в обычном летнем кафе
...проверил прогноз погоды и невольно задумался о переезде в Антарктиду
...понял, что минус 31 — это не так уж и холодно
...придумал, как должен выглядеть современный снеговик
...нашел идеальную снежинку
...на собственном опыте узнал, что такое снежный ком
...впервые сыграл в снежки и запомнишь это надолго
...на морозе тесто само по себе становится формой для выпечки
...нашел на чердаке окно в зиму
...привычные вещи приобретают новый вид
...даже светофоры ждут весну
...снег становится лакмусовой бумажкой твоих отношений с соседями
...вышел на прогулку и залюбовался снежинками и огоньками
...реальность дает фору фотошопу
...решил прогуляться, но быстро понял, что погорячился
...нашел альтернативу шлагбауму
...твой снеговик из-за перепадов температуры стал похож на Пизанскую башню
...представил, что снег — это батут
...понял, что этим утром поедешь на автобусе
...решил тепло одеться, но это все равно не помогло
...можешь позволить себе трон, как в «Игре престолов»
...тротуар больше похож на океан
...по следам на снегу можешь понять, который из котиков слишком много ест
...решил намекнуть родителям о подарке на Новый год
...твоя елка заметна издалека
А что вы планируете успеть сделать этой зимой?
Фото на превью porn_trooper / reddit, BellboyBaggins / reddit