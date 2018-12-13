27 фото, которые можно было сделать только зимой

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Если ваше единственное желание — укутаться в плед и ждать весну, посмотрите нашу подборку. Возможно, вам тоже захочется подарить телефон снеговику, испечь пирог на морозе или построить такой трон, как в «Игре престолов». В общем, сделать и увидеть все то, что возможно, только когда за окном минусовая температура, а до Нового года остаются считаные дни.

Герои сегодняшней подборки AdMe.ru считают, что зима удалась, когда...

...прокачал умение маскироваться до максимального уровня

...просто открыл багажник и получил снежный тюнинг

...увидел произведение искусства в обычном летнем кафе

...проверил прогноз погоды и невольно задумался о переезде в Антарктиду

...понял, что минус 31 — это не так уж и холодно

...придумал, как должен выглядеть современный снеговик

...нашел идеальную снежинку

...на собственном опыте узнал, что такое снежный ком

...впервые сыграл в снежки и запомнишь это надолго

...на морозе тесто само по себе становится формой для выпечки

...нашел на чердаке окно в зиму

...привычные вещи приобретают новый вид

...даже светофоры ждут весну

...снег становится лакмусовой бумажкой твоих отношений с соседями

...вышел на прогулку и залюбовался снежинками и огоньками

...реальность дает фору фотошопу

...решил прогуляться, но быстро понял, что погорячился

...нашел альтернативу шлагбауму

...твой снеговик из-за перепадов температуры стал похож на Пизанскую башню

...представил, что снег — это батут

...понял, что этим утром поедешь на автобусе

...решил тепло одеться, но это все равно не помогло

...можешь позволить себе трон, как в «Игре престолов»

...тротуар больше похож на океан

...по следам на снегу можешь понять, который из котиков слишком много ест

...решил намекнуть родителям о подарке на Новый год

...твоя елка заметна издалека