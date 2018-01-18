27 совпадений, которые просто нельзя было оставить без фото

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Жизнь — невероятно креативная и развеселая дама и частенько подкидывает нам такие подвыподверты, что остается только развести руками. Мы в AdMe.ru нашли 27 совпадений, которые повеселили и поразили нас до глубины души, и предлагаем вам поудивляться им вместе с нами.

Во время варки скорлупа треснула, и яйцо сварилось в форме куриной головы

«Просматривал фотографии и внезапно понял, что снял одного и того же быка с разницей в 5 лет»

Эти парни как два пазла одной прически

«Сын получил на Рождество книгу, главный герой которой очень похож на него самого»

«Почтовый индекс моего города, цифры на футболке, номер участника в марафоне и время его прохождения совпали идеально»

Шлепанцы идеально закамуфлировались от покупателей

«В путешествии по Италии в Санта-Кристине увидел гору и понял, что ее изображение уже 2 года служит обоями на моем телефоне»

«Моя жена купила мне сегодня эти носки»

Интересно, обе машины тоже принадлежат этой женщине?

Даже тень знает, что это собака

Перфекционисты ликуют, матрица сбоит

«Рядом с моей машиной стояла точно такая же. Я сделал фото, а через несколько недель увидел, что в момент съемки мимо проезжало третье такое авто»

Упаковка и волосы Барта совпадают идеально

Каковы шансы такого совпадения?

«Оделся и пошел к друзьям, где встретил своего нового кота»

Отражение в цистерне идеально совпало с пейзажем

Британские монеты идеально подходят друг к другу

«Поймал одну и ту же рыбу с разницей ровно в год!»

Интересно, а зовут их тоже одинаково?

«Мои ногти и обертка от конфеты — идеальная пара»

«Расцветка апельсина идеально совпала с моим цветом волос»

А эти компании, похоже, оплатили разработку упаковки пополам

«Мой муж нашел кукольную версию себя»

Олени переходят дорогу под знаком, что дорогу могут переходить олени

Узор на кофточке совпадает с узором на упаковке салфеток

«Парень в кафе сделал это фото и сказал, что на этом фото как будто запечатлены мы сегодня и мы 10 лет назад»

«Вчера стоял в очереди вместе с этими прекрасными дамами. Похоже, в матрице серьезная авария»

А вам случалось находить какие-то забавные и даже невероятные совпадения? Добавляйте фотографии в комментарии!