Если все еще считаете, что плохо переносите зиму, просто посмотрите эти 27 фото

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В то время как одни люди обожают снег и зимние виды спорта, другие считают, что лучшее в зиме — то, что она рано или поздно, но кончается. Но и тем и другим приходится терпеть неудобства, которые приносит холодная погода. Как в этом декабре, который словно испытывает нас на прочность перед грядущими новогодними праздниками. AdMe.ru нашел 27 фотографий, которые будут понятны каждому, кто не понаслышке знает, что такое длинная и холодная зима. А бонус в конце статьи напомнит вам, что снег все-таки нужно чистить вовремя.

«Моя дочь впервые съезжает с горки»

«Сегодня утром мама сфотографировала оленя, который поскользнулся на льду»

Ну не отменять же игру из-за какого-то там снега?

«Уговорила мужа выйти на улицу в костюме Смерти. Соседи не оценили юмор»

«Макияж» от Деда Мороза

«Трамвая я сегодня не дождусь. Ну что ж, на коньках на работу поеду»

Уличный фонарь замерз, но продолжает светить

«Кошка моего друга сегодня в первый раз увидела снег»

Кот решил погулять, но сразу передумал

Зима пришла неожиданно, котик в шоке

«Скатись с горки», — говорили они. «Будет весело», — говорили они

«Ой, я пролил свой кофе! Как хорошо, что он не разбился!»

«Когда худо с кислородом: пробурил лунку и вернулся через 15 минут»

Я немного не так представлял себе трон для Снежной королевы

Москва. Декабрь. Маршрутка

«Чего уставился, человек? Помогай давай!»

«Отправила мужа гулять с ребенком»

«Ждали с другом в машине его жену, увидели это»

«Справа мой гараж»

Подумаешь, окно забыл закрыть

Главное, поднять дворники, чтобы не прилипли

«Переменная облачность, временами небольшой снег... Ура, я откопал свою машину!»

«Кажется, я чем-то насолил природе и она хочет отомстить. Иначе как объяснить горизонтальные сосульки?»

К такому меня жизнь не готовила

Термометр «кончился»

И только суровые якутские дети продолжают как ни в чем не бывало кататься на качелях в −45

Неважно, на работу я иду или с работы, — в декабре одинаково темно утром и вечером

Бонус: поезд прибывает на заснеженную платформу в Нью-Йорке