Если все еще считаете, что плохо переносите зиму, просто посмотрите эти 27 фото
В то время как одни люди обожают снег и зимние виды спорта, другие считают, что лучшее в зиме — то, что она рано или поздно, но кончается. Но и тем и другим приходится терпеть неудобства, которые приносит холодная погода. Как в этом декабре, который словно испытывает нас на прочность перед грядущими новогодними праздниками.
AdMe.ru нашел 27 фотографий, которые будут понятны каждому, кто не понаслышке знает, что такое длинная и холодная зима. А бонус в конце статьи напомнит вам, что снег все-таки нужно чистить вовремя.
«Моя дочь впервые съезжает с горки»
«Сегодня утром мама сфотографировала оленя, который поскользнулся на льду»
Ну не отменять же игру из-за какого-то там снега?
«Уговорила мужа выйти на улицу в костюме Смерти. Соседи не оценили юмор»
«Макияж» от Деда Мороза
«Трамвая я сегодня не дождусь. Ну что ж, на коньках на работу поеду»
Уличный фонарь замерз, но продолжает светить
«Кошка моего друга сегодня в первый раз увидела снег»
Кот решил погулять, но сразу передумал
Зима пришла неожиданно, котик в шоке
«Скатись с горки», — говорили они. «Будет весело», — говорили они
«Ой, я пролил свой кофе! Как хорошо, что он не разбился!»
«Когда худо с кислородом: пробурил лунку и вернулся через 15 минут»
Я немного не так представлял себе трон для Снежной королевы
Москва. Декабрь. Маршрутка
«Чего уставился, человек? Помогай давай!»
«Отправила мужа гулять с ребенком»
«Ждали с другом в машине его жену, увидели это»
«Справа мой гараж»
Подумаешь, окно забыл закрыть
Главное, поднять дворники, чтобы не прилипли
«Переменная облачность, временами небольшой снег... Ура, я откопал свою машину!»
«Кажется, я чем-то насолил природе и она хочет отомстить. Иначе как объяснить горизонтальные сосульки?»
К такому меня жизнь не готовила
Термометр «кончился»
И только суровые якутские дети продолжают как ни в чем не бывало кататься на качелях в −45
Неважно, на работу я иду или с работы, — в декабре одинаково темно утром и вечером
Бонус: поезд прибывает на заснеженную платформу в Нью-Йорке
Фото на превью unknown author/imgur.com