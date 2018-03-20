27 дизайнеров, которое притащили свое отменное чувство юмора на рабочее место
Дизайнеры — люди творческие и неугомонные. Только отвернешься, а они уже напридумывали целую кучу крутых штуковин, глядя на которые только и остается, что снять шляпу перед талантом и изобретательностью автора. Мы cобрали для вас несколько именно таких работ.
AdMe.ru собрал 27 примеров дизайнерских решений, которые точно не останутся незамеченными.
Говорят, у стен есть уши. Не знаем насчет всех, но у этих точно есть глаза
Открытка с подвохом для любителей подшутить над друзьями
С одной стороны — чайный набор, а с другой — веселый мишка
Эти часы предлагают взглянуть на время по-новому
«Прошу, не трогайте мои глаза. Я пытаюсь показать вам время».
Открытки для тех, кто знает толк в шрифтах
Кем бы ты ни был, а гигиена прежде всего
«В любом случае вымойте руки».
«И ведь знаю, что рисунок, но что-то не хочется вставать в центр этой ванной комнаты»
Простой ответ на вопрос, как сделать из мухи слона
Стол для тех, кто не боится бросать себе вызов
Пожалуй, идеальное распределение пространства
А что, вдруг так будет обдувать сильнее?
Комната в отеле выглядит как рисунок из комикса
Даже супергероям иногда нужно навестить ванную комнату, так пусть знают, кому и куда идти
Идея, которая понятна без слов
Кажется, что еноты высматривают, успел ли ты уже оплатить проезд
— Сделай мне в точности так, как нарисовано.
— Ни слова больше!
Даже суровым военным не чуждо чувство прекрасного
Такие трубочки к напиткам выдают в центре йоги
Авторы этого логотипа, кажется, продумали все до мелочей
«Твиттер. / Сайт. / Электронная почта.
Если вы ждали знак — вот он».
Удобная лавочка для книголюбов
Упаковка для подарка, который так просто в руки не дастся
Шахматы для любителей архитектуры
Сразу понятно, что мокрый — значит опасный
Хорошая попытка, лифт, хорошая попытка
В этой пивоварне есть стол, специально предназначенный для строительства пирамид из камешков
В мебельном магазине решили отметить на полу размеры ковров, чтобы покупателям было проще определиться
У огромного дома в форме земного шара есть свой спутник — почтовый ящик
Уверены, что вам на просторах нашей планеты попадались диковины и покруче. Ждем историй в комментариях.
Фото на превью jasonsantamaria / twitter