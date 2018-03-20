27 дизайнеров, которое притащили свое отменное чувство юмора на рабочее место

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Дизайнеры — люди творческие и неугомонные. Только отвернешься, а они уже напридумывали целую кучу крутых штуковин, глядя на которые только и остается, что снять шляпу перед талантом и изобретательностью автора. Мы cобрали для вас несколько именно таких работ.

AdMe.ru собрал 27 примеров дизайнерских решений, которые точно не останутся незамеченными.

Говорят, у стен есть уши. Не знаем насчет всех, но у этих точно есть глаза

Открытка с подвохом для любителей подшутить над друзьями

С одной стороны — чайный набор, а с другой — веселый мишка

Эти часы предлагают взглянуть на время по-новому

«Прошу, не трогайте мои глаза. Я пытаюсь показать вам время».

Открытки для тех, кто знает толк в шрифтах

Кем бы ты ни был, а гигиена прежде всего

«В любом случае вымойте руки».

«И ведь знаю, что рисунок, но что-то не хочется вставать в центр этой ванной комнаты»

Простой ответ на вопрос, как сделать из мухи слона

Стол для тех, кто не боится бросать себе вызов

Пожалуй, идеальное распределение пространства

А что, вдруг так будет обдувать сильнее?

Комната в отеле выглядит как рисунок из комикса

Даже супергероям иногда нужно навестить ванную комнату, так пусть знают, кому и куда идти

Идея, которая понятна без слов

Кажется, что еноты высматривают, успел ли ты уже оплатить проезд

— Сделай мне в точности так, как нарисовано. — Ни слова больше!

Даже суровым военным не чуждо чувство прекрасного

Такие трубочки к напиткам выдают в центре йоги

Авторы этого логотипа, кажется, продумали все до мелочей

«Твиттер. / Сайт. / Электронная почта. Если вы ждали знак — вот он».

Удобная лавочка для книголюбов

Упаковка для подарка, который так просто в руки не дастся

Шахматы для любителей архитектуры

Сразу понятно, что мокрый — значит опасный

Хорошая попытка, лифт, хорошая попытка

В этой пивоварне есть стол, специально предназначенный для строительства пирамид из камешков

В мебельном магазине решили отметить на полу размеры ковров, чтобы покупателям было проще определиться

У огромного дома в форме земного шара есть свой спутник — почтовый ящик

Уверены, что вам на просторах нашей планеты попадались диковины и покруче. Ждем историй в комментариях.