27 человек, у которых один девиз по жизни — «И так сойдет!»

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В любом деле найдутся «оригиналы», которые делают работу спустя рукава: они установят розетку прямо в душе, изолируют провода пластиковым стаканчиком или придумают такое, от чего волосы встанут дыбом.

AdMe.ru собрал для вас примеры того, что могут натворить «умники», которым просто лень заморачиваться. А в конце вас ждет бонус про парня, который точно знает, что работа не повод напрягаться.

Фантастическая смекалка при перевозке торта в машине

«Мне кажется, я проделал отличную работу»

И красить дом не надо

Зато теперь крышка ноутбука крепко держится

Когда за ремонт авто берется плотник

Когда голод и изобретательность встречаются, гриль можно устроить прямо на столе при помощи антисептика для рук

Лежачий полицейский, который остановит всех

А никто не говорил, что старые тубы надо снимать

Крыша готова, босс!

«Ты не пройдешь!»

Производитель, который «позаботился» о том, чтобы вы не спутали кулинарный спрей с отравой для насекомых

«Спрей от мух и насекомых». «Кулинарный спрей — масло канолы».

Держится, и ладно

Пришел спам, а там

«Введите текст сюда».

Мое дело — наносить разметку, убирать зверей вы не говорили

А что, отличный повод купить новый шкаф

«Новость: муж Джоанны прожил 48 часов в квартире, в шкафу которой лежало тело его жены».

«Реклама: „Специальное предложение на шкафы“».

Б — безопасность

В целом направление правильное

Может, это порода такая

Парковочные места для фокусников

Не маленькая, сама оденется

Инженерный подход к заправке мыла

Как хочу, так и вешаю

Обед обедом, а ремонт по расписанию

Эти дети все равно читать не умеют

«Разместите ваш текст здесь».

Куда хотите, туда и поворачивайте, в общем

«Поверните налево».

Душ для тех, кто решил свести счеты с жизнью

Страшно — жуть!

«Ужасы».

Бонус: такой безмятежности можно только позавидовать

А вы когда-нибудь встречали в жизни примеры такого отношения к работе? Может, вам даже удалось их заснять?