27 человек, у которых один девиз по жизни — «И так сойдет!»
В любом деле найдутся «оригиналы», которые делают работу спустя рукава: они установят розетку прямо в душе, изолируют провода пластиковым стаканчиком или придумают такое, от чего волосы встанут дыбом.
AdMe.ru собрал для вас примеры того, что могут натворить «умники», которым просто лень заморачиваться. А в конце вас ждет бонус про парня, который точно знает, что работа не повод напрягаться.
Фантастическая смекалка при перевозке торта в машине
«Мне кажется, я проделал отличную работу»
И красить дом не надо
Зато теперь крышка ноутбука крепко держится
Когда за ремонт авто берется плотник
Когда голод и изобретательность встречаются, гриль можно устроить прямо на столе при помощи антисептика для рук
Лежачий полицейский, который остановит всех
А никто не говорил, что старые тубы надо снимать
Крыша готова, босс!
«Ты не пройдешь!»
Производитель, который «позаботился» о том, чтобы вы не спутали кулинарный спрей с отравой для насекомых
«Спрей от мух и насекомых». «Кулинарный спрей — масло канолы».
Держится, и ладно
Пришел спам, а там
«Введите текст сюда».
Мое дело — наносить разметку, убирать зверей вы не говорили
А что, отличный повод купить новый шкаф
«Новость: муж Джоанны прожил 48 часов в квартире, в шкафу которой лежало тело его жены».
«Реклама: „Специальное предложение на шкафы“».
Б — безопасность
В целом направление правильное
Может, это порода такая
Парковочные места для фокусников
Не маленькая, сама оденется
Инженерный подход к заправке мыла
Как хочу, так и вешаю
Обед обедом, а ремонт по расписанию
Эти дети все равно читать не умеют
«Разместите ваш текст здесь».
Куда хотите, туда и поворачивайте, в общем
«Поверните налево».
Душ для тех, кто решил свести счеты с жизнью
Страшно — жуть!
«Ужасы».
Бонус: такой безмятежности можно только позавидовать
А вы когда-нибудь встречали в жизни примеры такого отношения к работе? Может, вам даже удалось их заснять?
Фото на превью chris☆ / twitter