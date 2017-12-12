27 человек, переписываться с которыми — одно удовольствие

Как много смешных и веселых моментов бывает в обычной переписке. Целые истории разворачиваются на экранах телефонов: тут есть место и интриге, и драме, и комедии.

AdMe.ru собрал для вас 27 СМС от абсолютных мастеров переписки. А в конце вас ждет бонус — доказательство, что даже самый неожиданный диалог может стать началом чего-то действительно прекрасного.

Бонус: «Первые два сообщения из переписки с моей будущей супругой. Уже больше 6 лет вместе, есть дочь»

А может, и у вас есть забавные примеры переписок? Делитесь с нами в комментариях, посмеемся вместе!

Фото на превью pikabu

14 На склад!
0 Комментарии
  • 12 декабря 2017
  • 12899

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