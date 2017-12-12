27 человек, переписываться с которыми — одно удовольствие
Как много смешных и веселых моментов бывает в обычной переписке. Целые истории разворачиваются на экранах телефонов: тут есть место и интриге, и драме, и комедии.
AdMe.ru собрал для вас 27 СМС от абсолютных мастеров переписки. А в конце вас ждет бонус — доказательство, что даже самый неожиданный диалог может стать началом чего-то действительно прекрасного.
Бонус: «Первые два сообщения из переписки с моей будущей супругой. Уже больше 6 лет вместе, есть дочь»
А может, и у вас есть забавные примеры переписок? Делитесь с нами в комментариях, посмеемся вместе!
Фото на превью pikabu