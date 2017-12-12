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Как много смешных и веселых моментов бывает в обычной переписке. Целые истории разворачиваются на экранах телефонов: тут есть место и интриге, и драме, и комедии.

AdMe.ru собрал для вас 27 СМС от абсолютных мастеров переписки. А в конце вас ждет бонус — доказательство, что даже самый неожиданный диалог может стать началом чего-то действительно прекрасного.