26 человек, от которых всего на мгновенье отвернулась удача, но и этого было достаточно

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Плохие жизненные ситуации бывают у каждого. Иногда такие моменты удается запечатлеть на фото, и они становятся бессмертными. Вы считаете, что у вас был плохой день? AdMe.ru собрал снимки людей, у которых он прошел гораздо хуже.

Герой закрыл собой дом. Он достоин уважения

У Супермена тоже бывают плохие дни

У какого-то учителя сегодня плохой день в школе

«Мой друг решил попробовать играть в регби»

У Скуби-Ду и компании тоже плохой день

Кажется, придется ехать на метро

А здесь день испортил плохой ремонт

Вот она, главная опасность при выгуливании двух собак

Вот это настоящая безысходность

«Мой завтрак не удался»

Этот парень выглядит как незадачливый персонаж мультика

Вот она, настоящая боль

Кажется, это средство не действует

«Так я понял, что из меня выйдет не лучший повар»

Она не поняла, что дверца не для ее размеров

Видимо, водитель еще не проснулся

Эта собака явно испортила кому-то день

Кажется, его работа на этом закончилась

Если у вас плохой день, просто посмотрите на этого лебедя

Тройная неудача

Это самое ужасное, что можно себе представить при сборке пазла

Первый рабочий день у кого-то тоже не задался

Непонятно, кому из них это нравится меньше

«Мой племянник пошел на утренник в костюме гамбургера»

«Мне посоветовали посмотреть на Тадж-Махал на рассвете. Говорили, это будет красиво»

«Как я сфотографировала своих братьев и как они сфотографировали меня»

Может быть, у вас есть забавные истории о том, как не задался ваш день? Или вы становились свидетелем похожих трудностей у других? Делитесь в комментариях.