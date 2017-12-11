27 человек, у которых была главная встреча в жизни

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Наши друзья и близкие — самое важное, что у нас есть. И когда мы видимся впервые или после долгого перерыва — это лучшие моменты, которые навсегда останутся в памяти. AdMe.ru собрал фото людей, у которых состоялась самая важная в жизни встреча. И только посмотрите, как они счастливы!

Первая встреча с Сантой

Впервые видит внука

5-летний мальчик, переживший взрыв, снова встретил своего друга

Он сошел с самолета в костюме Робина, чтобы впервые увидеть внука

«Мои дочки впервые встречают своего братика»

Она еще не знает, но это ее первый лучший друг

«Мой друг разводит собак и периодически встречается со всеми щенками, которых продает»

Встретил своего двойника в самолете

«Мы с другом познакомились в интернете 5 лет назад. Сегодня мы впервые увиделись!»

«Сегодня я познакомился с этим парнем. Его зовут Тони. Он бывший доктор, и он помог мне появиться на свет 33 года и 2 дня назад»

«Наконец-то встретил друга по онлайн-играм лично. И мы собираемся прыгнуть с парашютом»

Иракский полицейский, освобождающий свою деревню, встречает свою маму

Бабушка впервые видит свою правнучку

Медведь и мальчик в костюме медведя

«Я впервые увидела свою старшую сестру, которую родители отдали на усыновление»

Встреча с кумиром

«Моя 97-летняя бабушка и ее новая собака»

Впервые увидел дочь

«Я впервые встретил свою старшую сестру после 31 года с момента усыновления»

Ему подарили щенка

Встреча двух супергероев лицом к лицу

«Бабушка знакомится с олененком, которого выхаживала моя сестра»

Сразу две Алисы в Стране чудес

У полицейского появился новый пес

«Моя бабушка впервые встретила свою правнучку»

Рождественское возвращение домой

«Мой брат впервые встретил своего племянника»

«У моего брата замедленное развитие. Он любит детей, но редко кто дает ему держать в руках ребенка. Сегодня мы с женой дали ему подержать нашего малыша. И вот каким был его взгляд, когда мы это сделали. А затем он просто сидел, обнимая малыша, в течение 5 минут».

А какая встреча была самой важной в вашей жизни? Или, может быть, вы ее еще ждете? Делитесь своими историями в комментариях.