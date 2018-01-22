27 человек, которые все поняли даже слишком по-своему

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Мы все очень разные и по-разному понимаем одно и то же событие. Иногда это становится причиной эпичных провалов, над которыми остается только посмеяться. AdMe.ru собрал лучшие фото тех, кто обладает ну очень своеобразным мышлением.

Какая удивительная встреча

Эти уроки по безопасному применению оружия выглядят не очень-то безопасными

Целый сектор болел за судей

Подарок учителю от родителей

«Я дал дочери кусочек сыра, чтобы она могла его съесть, когда будет смотреть мультики. Вот что я увидел через 5 минут»

Такая вот частная собственность

«Мой отец ненавидит заворачивать подарки, так что...»

Злостный нарушитель

«Хочешь что-то написать на рождественском носке?»

Он просто попытался угостить президента

Лучшее использование переноски для ребенка

«Моей сестре подарили кукольный домик, но она любит динозавров»

Очаровательный подарок от внука

«Примерно так я веду себя каждое утро»

Просто ваза, ничего лишнего

Альтернативные названия животных

Просто домашнее задание

У кого-то, кажется, был тяжелый день

«Я запер ключи в машине и вызвал дорожную службу. Но парень из нее сам запер ключи в своей машине, и ему тоже пришлось вызывать дорожную службу»

Кто-то неправильно понял концепцию

Как будто в общественных туалетах мало поводов для беспокойства

Чтобы глаза не болели?

Мгновенное наказание за нарушение правил

И как теперь это исправлять?

Фото в учебнике для инженеров

Так и хочется дописать: «последний»

«Сотрудница страховой компании после аварии попросила мою маму сделать фото со всех сторон, но ее ждал сюрприз»

Уверены, наши читатели не раз были свидетелями эпичных провалов. Если у вас бывали такие случаи, делитесь ими в комментариях.